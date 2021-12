10 tipp a téli, biztonságos autózásért

A téli autózás ugyanolyan örömteli lehet, mint a nyári: néhány egyszerű szabály betartásával a hideg hónapokban épp olyan megbízható és biztonságosan üzemeltethető társunk lehet az autó, mint nyáron – nyugtatnak meg a Magyar Gumiabroncs Szövetség szakértői, akik szerint még most sem késő felkészülni a télre.

Íme a nem csak gumiabroncsokra vonatkozó, 10 pontban összefoglalt legfontosabb tanácsok.

1. A hazai autóvezetők a téli gumiabroncsot jellemzően a „sokadik” helyre sorolják, amikor arról kérdezték őket, hogy mi a legfontosabb a biztonságos autózáshoz. A téli gumiabroncsot nem elsősorban a havas úton történő könnyebb haladásra találták ki, hanem arra, hogy a 7°C-nál hidegebb aszfalton is kellő tapadást biztosítson. Ennek megfelelően alakították ki a mintázatát és az anyagának összetételét.

2. Mekkora nyomás legyen az abroncsokban? A megfelelő érték az, amit az autó kézikönyvében, vagy jellemzően a vezető felőli első ajtó környékére ragasztott matricán tesz közzé a gépkocsi gyártója. A kis táblázatban eltérő értéket adnak meg egy-két utasra számítva, jól felpakolt kocsira. Ha a nyomást meleg gumiabroncson ellenőrizzük, a gyártó által előírt számokhoz körülbelül 0,3 bar-t hozzá kell adni. Ne feldkezzünk el a pótkerékről sem, azt fújjuk az előírt legmagasabb abroncsnyomásra, az esetleges szivárgás miatt.

3. A látszólag rendben lévő abroncsok nyomását is ellenőrizni kell, havonta legalább egyszer. Legalkalmasabb, ha egy benzinkúton tesszük ezt meg, mondjuk a lakóhelyünkhöz legközelebb eső benzinkúton. Az optimális persze az lenne, ha a tel-jesen hideg abroncsokban lévő nyomást tudnánk ellenőrizni, például még reggel, otthon egy házi kompresszor segítségével, ugyanis az így mért szám a leghitelesebb a mérés szempontjá-ból.

4. Télen, amikor „elszaporodnak” a kátyúk, figyeljünk a vízzel kitöltött úthibákra! Menet közben lehetetlen megállapítani a pocsolya mélységét.

5. Az éppen csak elkezdődött eső még nem mosta el a port, és az aszfalt nagyon csúszhat. Ha még a lehullott faleveleket sem takarították el, vezessünk különösen óvatosan, mert a vizes falevél nagyon csúszós.

6. Érdemes egy szombat délutánt rászánni, és gyakorolni a havas úton történő közlekedést. Sokan meglepődnek, hogy az autó nem úgy reagál, ahogy „logikus” lenne: például, ha megcsúsztunk, nem a csúszás irányával ellenkező irányba, hanem azzal azonos irányba kell kormányozni az autót a megpördülés elkerülésére.

7. Vezessünk be saját szabályokat: indulás előtt takarítsuk meg rendszeresen a fényszórók felületét. Ez az egyszerű mozdulat nagyságrendekkel növelheti a belátható útszakasz hosszát. Tartsunk a kabátzsebben – és semmiképpen sem az autóban – zárjegesedést gátló sprayt. Az utak csúszásmen-tesítésére használt só nem tesz jót az alváznak, de havi egyszeri alvázmosással megelőzhető, hogy kimarja a felületet. Ha nem indul az autó, vagy lefullad a hibát az is okozhatja, hogy tolatásnál nagyobb mennyiségű hó került a kipufogóba.

8. Fagyálló ablakmosó folyadékkal töltsük fel az ablakmosó tartályát. Ellenőrizzük az olaj-, illetve a hűtővíz szintjét, és az akkumulátor töltöttségét. Ha a szélvédőt vékony jégréteg borítja – ráfagyott a reggeli harmat – ne indítsuk el az ablaktörlőt, mert az nem segít és a gumi is tönkre megy. Mindig legyen elakadást jelző háromszögünk, izzókészletünk, elsősegélydobozunk, fényvisszaverő mellényünk (utasonként egy-egy darab az utastérben). A vontatókötél és a bikakábel nem sok helyet foglal, de ha szükség van rá, mással nehezen váltható ki – tegyük be a csomagtartóba!

9. A biztonsági öv használata a kicsiknél eltérő: 150 cm alatti gyermekek kötelező módon csak gyerekülésben utazhatnak, akár személyautóról, akár kisbuszról vagy haszon-gépjárműről van szó. Természetesen a gyerekülés biztonsági övét minden esetben be kell kapcsolni. Ügyeljünk arra is, hogy maga az ülés is az előírásoknak megfelelően legyen rögzítve az autóhoz. A legbiztonságosabb az ISOFIX-rendszer. Ennek lényege, hogy az ülés két ponton rá-kapcsolódik a karosszérián lévő fülekre, így az ülés és a karosszéria együtt mozog. Első ülésre csak akkor tegyünk gyerekülést, ha a légzsák kikapcsolható.

10. Szinte mindegy, mennyire óvatosan vezetünk, és hogy betartjuk-e a fenti tanácsokat, ha elhasznált, kopott vagy az évszaknak nem megfelelő gumiabroncsok miatt az autó nem engedelmeskedik. A téli abroncsok esetén az ajánlott minimális profilmélység 4 mm.