Lezárult az oltási akció A regisztrációmentes oltási akciók lezárulnak. Ezután csak oltási akciónapok lesznek, de oltást továbbra is lehet kérni, regisztráció és időpontfoglalás után. A szakemberek mindenkit arra kérnek: akkor is kérjék a koronavírus elleni oltást, lehetőleg minél hamarabb. Kisvárdán – az országos adatokhoz hasonlóan – a legtöbben a harmadik oltást kérték az oltási akcióhetek alatt. Ez az ország egyik legkisebb kórháza: a héten több mint ezren kaptak oltást. Az intézmény főigazgatója szerint továbbra is sok az intenzív ellátásra szoruló beteg és vannak, akiket már nem tudnak megmenteni. A súlyos betegek és az áldozatok legtöbbször oltatlanok. Az oltási akcióban a legtöbben a megerősítő, harmadik oltást vették fel, amely mindenkinek javasolt, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. „Azt még nem lehet tudni, hogy az omikron enyhébb variáns-e a deltánál, de az biztos, hogy fertőzőképesebb” – nyilatkozta Kacskovics Imre, az ELTE természettudományi karának dékánja az M1-nek. Szerinte érdemes a rosszabb forgatókönyvre készülni. Várakozásokon felüli eredményt hozott a kormány oltási kampánya, rengetegen voltak az első oltási akcióhéten, olyanok is, akik előtte egyik injekciót sem vették fel. A kormány ezért további két héttel hosszabította ezt a lehetőséget, ezzel párhuzamosan pedig több kórházban vasárnap is megemelt kapacitással várták az érkezőket. A kormány most is arra hívja fel a figyelmet, hogy mindenkinek javasolt a harmadik, emlékeztető oltás, mert ezzel ismét 80–90 százalékra emelhető a védettségi szint. A címlapfotó illusztráció.