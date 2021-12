Rupe Shade: nem akartam hinni a szememnek, hogy milyen csodálatos Budapest

Rupe Shade, amerikai színész, rendező, filmes szakember mesélte el annak történetét a Vasárnapi újság Hazaköltözők című sorozatában, hogy mit talált meg itt Magyarországon, ahonnan ősei 1901-ben vándoroltak ki, mit jelentett számára a magyar állampolgárság megszerzése, hogyan kezdte felfedezni az országot.

Egy keveset beszélek csak magyarul. Körülbelül 5 éve elsütöttem a viccet az interneten, mert szeretem Európát. Az első ország, amit Európában láttam Lengyelország volt, 2002-ben jártam ott először és csodálatos időt töltöttem ott. El se tudtam hinni, hogy lehetnek az ételek ilyen ízletesek, és mindenki milyen kedves. És, hogy mennyivel több súlyt helyeznek a történelemre, művészetre, építészetre, családra. Olyan dolgok ezek, amelyek régen Amerikában is követendő példák voltak, itt még mindig így van. Bejártam Lengyelországot, voltam Varsóban, Krakkóban, Gdyniában, Gdanskban, Wroclawban. Szóval a vicc, amit elsütöttem az interneten az volt, hogy nem akar-e valaki feleségül jönni hozzá Európából, hogy itt élhessek. Aztán valaki felhívta a figyelmemet arra, hogy a dédszüleim magyarok voltak.

Ekkor szerzett tudomást arról, hogy magyar gyökerekkel rendelkezik?

Ezt tudtam, mert édesanyám sokat mesélt nekem Magyarországról, mikor az utcán láttunk egy feliratot, hogy gulyás, mondta nekem, hogy „igen a magyar gulyás”, és tudja ő még nem járt itt, igazán szeretne ellátogatni, a járvány az elmúlt évben megakadályozta. Szóval mindig tisztában voltunk a származásunkkal, hiszen ő hallott erről a családjában. Édesapja első generációs amerikai volt, akinek mindkét szülője Magyarországról származott. Aztán megtudtam, hogy 2010-ben Magyarországon megváltozott az állampolgársági törvény, hogy megszerezhető, ha a magyar származását bizonyítani tudja. Mivel nekem dédnagyszülőkről volt szó kicsit több munkába került, hogy összeszedjek minden korabeli papírt, valamint a nyelvet is tanulnom kellett. Első alkalommal 2016-ban utaztam Magyarországra, akkor egyébként már megindítottam az állampolgársági eljárást a konzulátuson, szóval amikor megérkeztem, nem akartam hinni a szememnek, hogy milyen csodálatos Budapest. Egy varázslatos város, aztán leutaztam Parádra is, ahol a családomnak volt egy fogadója 1885-ben.

Volt olyan érzése, hogy megtalálta a családi gyökereket?

Igen, és már volt néhány dokumentumom is. Találtam egy embert az interneten, aki segített összegyűjteni a családi iratokat. Ő felkutatta mindkét dédszülőm születési anyakönyveit, két unokatestvéremnél pedig megvoltak a (születési bizonyítványok) és a dédszülők házasságlevele, de ami igazán hiányzott még az a kivándorlási okirat volt, de meglettek az útlevelek is 1901-ből.

Ezek voltak a családi gyökerek bizonyítékai. Mit érzett, amikor ellátogatott Parádra?

Legkevesebb 16 éven át volt a otthonuk. Manapság persze, mindenki annyi nyomot hagy maga után az interneten, hogy merre jár, kivel és mit csinál, de hát akkoriban ilyenről még szó sem lehetett, legfeljebb, ha egy-egy napló megmaradt, vagy fennmaradt egy-egy hajó, vagy buszjegy, ami az ő esetükben nem maradt.

Első alkalommal 2016-ban járt itt. Nagyon fontos volt, hogy megtalálta a gyökereket, ez rendben van. Viszont ez nem jelent egyet a döntéssel, hogy ide költözzön, huzamosabb ideig itt éljen. Mi volt a motiváció, hogy átjöjjön a tengerentúlról?

Ez egy érdekes dolog, hiszen ahogy mondtam Lengyelországban már számos városban jártam, ahol mindig is tetszett az építészet a történelem, a művészet és kultúra, aztán amikor ide érkeztem fogalmam sem volt arról, hogy mire számítsak. Az amerikaiak, amit a világról tudnak azt alapvetően a tévéből, internetről, vagy filmekből szedik össze, de nem saját tapasztalatból, hogy ott jártak. Ezért sokan figyelmeztettek, hogy legyek óvatos, nagyon figyeljek oda, meg, hogy ez Kelet-Európa, és aztán ,amikor eljutottam ide, direkt a belvárosban – közvetlenül az Urániával szemben – vettem ki egy lakást. Amikor oda érkeztem, nem hittem el, hogy milyen elképesztő ez az épület, de azt sem, hogy az utcák mennyire tiszták itt. Ugyanezen a látogatáson voltam Parádon, és láttam, hogy az épület, ahol a dédszülők fogadója működött még mindig áll, a ház, ahol éltek szintén ott van és elkezdtem valósnak érezni a kötődést, hiszen valami fizikailag létező kapocsra is rátaláltam. Aztán mindennap másik múzeumba mentem el, természetesen megnéztem a Halászbástyát, a Mátyás-templomot, bejártam a várat, megnéztem a szökőkutakat, megnéztem az Iparművészeti Múzeumot – lenyűgöző volt. Felfedeztem a kávéházakat a Párizsi-udvarban, az Andrássy úton. Nem is tudtam, hogy ennyi kávéház van itt, azt hittem, hogy csak Bécsben ennyire népszerűek. Voltam a New York Kávéházban is. Elkezdtem az épületeket nézegetni, láttam, hogy milyen hihetetlenül sokszínű az építészet és a történelem. Azon az első egy héten voltam a Széchenyi-, a Rudas- és a Gellért- fürdőben – minden annyira különböző volt, mint megszoktam, aztán feltűnt, hogy itt nincs olyan mennyiségű szemetet kínáló gyorsétterem, mint nálunk Amerikában. És szöget ütött a fejemben a gondolat, hogy vissza kell jönnöm ide.

Akkor már megvolt a magyar útlevele?

Nem-nem, az még 2016 volt, amikor a folyamat már zajlott. Magyarul tanulni először a New York-i Magyar Házban kezdtem, heti egy alkalommal, de mivel filmekben dolgozom, és, amikor munkára hívnak, akkor menni kell, szóval több órát elmulasztottam. Aztán máshogy folytattam, találtam az interneten egy hölgyet Martfűről, aki online órákat adott. A lényeg az volt, hogy az állampolgársági beszélgetésre felkészüljek, ami egy fél órás beszélgetés magyarul a konzulátuson. Erre 2017-ben került sor, amikor újra jártam itt, és megint csak nagyon jól éreztem magam, örültem, hogy visszajöttem, minden alkalommal más részét jártam be a városnak. Aztán van egy barátom Szegeden, akivel az interneten ismerkedtem meg, hogy gyakorolni tudjam a magyar nyelvet. Két napra meglátogattam, és az is egy gyönyörű város, olyan nagyszerű. Aztán a legközelebbi utam alkalmával megnéztem Kőszeget, Sopront, Fertődöt, mindig más országrészt választottam, egyre jobban beleszerettem. Aztán tulajdonképpen az első nyelvvizsgán nem mentem át, három szót nem tudtam, egy mondatot nem értettem meg, ami úgy hangzott, hogy „mivel jöttem ma ide”, de aztán egy másik hölgy segített felkészülni, aki 20 éve élt kint, és amerikai férje van, az újabb próbálkozásra pedig már sikerült 2018 szeptemberében. Fél év papírmunka után az állampolgársági ceremónia 2019 júniusában volt. Nagyon akartam énekelni a magyar himnuszt, de rájöttem nem tudtam jól a szöveget. A férfi, aki átadta a honosítást Gulyás Gergely volt.

Megható pillanat volt, megkapni a magyar útlevelet?

Igen, van egy nagyon büszke fotóm, amelyen a honosítási iratot tartom.

Valaki rendelkezik egy állampolgársággal, meg akar szerezni egy másikat, vajon a kettő hogyan kapcsolódik egymáshoz – az amerikai és a magyar. Valamelyik elsődleges, vagy mi a viszonyuk? Vagy ez csak nagyon gyakorlati dolog?

Kezdetben engem főként az érdekelt, hogy dolgozni tudjak az Európai Unióban, és mivel nagyon szeretem az itteni művészetet, építészetet, történelmet, kultúrát több munkát akartam elvállalni. Amikor még ismerkedtem az országgal szereztem tudomást Andy Wajnáról, és arról, hogy Budapest egy kiemelt filmes helyszínné válik, és még jobban elkezdett érdekelni, hogy részesévé válhassak ennek is. Aztán az elmúlt években a dolgok változtak és mostanra a magyar útlevél erősebb, mint az amerikai, ami hát elég furcsa, ha belegondol az ember, hiszen olyan sokáig Amerikát láttuk a világ tetejének, és most már ez nem egészen így van. minden alkalommal, amikor megérkezem a repülőtéren egyszerűen beteszem az útlevelemet a leolvasóba, és az ajtó kinyílik, és én itt vagyok.

Kiemelt kép: Rupe Shade, facebook.com