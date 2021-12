Újabb vonalakon jár a KISS vonat

Újabb megyeszékhelyek válnak elérhetővé az emeletes motorvonatokkal a hétvégétől, a december 12-i menetrendváltástól a Budapest-Győr-Hegyeshalom és a Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal egyes járatain is közlekednek majd a KISS járművek, amelyekből egyre több járat áll forgalomba a Budapest-Újszász-Szolnok, a váci és az esztergomi elővárosi vonalon is - jelentették be szombaton a MÁV sajtótájékoztatóján.

Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára hangsúlyozta, a kormány a fenntartható gazdasági növekedés, a javuló életminőség alapfeltételeként tartja számon az európai színvonalú közlekedési hálózatok, szolgáltatások kiépítését, folyamatos fejlesztését. Kapcsolódó tartalom MÁV: újabb két emeletes vonat állt forgalomba A váci és az esztergomi járatokon közlekedő szerelvényekkel együtt már tizennyolc emeletes motorvonat szállítja az utasokat az elővárosban. Imádták az utasok a balatoni emeletes vonatokat Több mint kétmillióan utaztak a Balatonra vonattal a nyáron, nagy siker volt a Balaton Okosjegy. Hozzátette, az Innovációs és Technológiai Minisztérium azon dolgozik, hogy a biztonságos, környezetkímélő, energiahatékony vasutat gyorsabbá, kényelmesebbé és versenyképesebbé tegye, ezért számos egyéb intézkedés mellett támogatják a nemzeti vasúttársaságot az emeletes elővárosi villamos motorvonatok beszerzésében is.