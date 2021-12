Hálás a sorsnak Reviczky Gábor

Egészen korán világossá vált Reviczky Gábor számára, hogy színészettel szeretne foglalkozni. Az általános iskola hetedik osztályában dőlt el végleg, milyen utat választ, gimnazistaként pedig már rendszeresen játszott Tatabányán, a Bányász Irodalmi Színpadon. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a nemzet művésze a Librettó vendégeként mesélt emlékezetes szerepeiről és a színházról, az életről vallott gondolatait is megosztotta.

„Hetedikes koromban adtunk elő egy mesedarabot a ballagóknak. Akkora sikerünk volt, hogy az öltözőből is vissza kellett mennünk, mert a közönség még mindig tapsolt” – mesélte élete első nagy színpadi sikerének történetét Reviczky Gábor.

A színművész azóta számtalan filmben, színpadi és szinkronszerepben is maradandót alkotott. „Mindenütt másként kell játszani, de a leghitelesebb alakításra a filmben van szükség, mert a vászon ledobja a hazug színészt. Szinkronizálásnál pedig abból kell kiindulni, amit a színész játszik, ennek hatására meg tud változni a szinkronizáló hangja, beszédstílusa is” – avatta be a nézőket hivatása rejtelmeibe Reviczky Gábor, aki szerint a színház egyfajta „pszicho-gyógyszer” nemcsak számukra, hanem a közönségnek is, hiszen örömet tud okozni.

Életről, születésről vallott gondolatait is megosztotta a Librettó nézőivel. „Hálás vagyok, hogy olyan földre születtem, olyan országba, ahol ezt a nyelvet beszélik. A magyar a világ leggazdagabb, legbeszédesebb nyelve.”

A színművész mély átéléssel megformált, feledhetetlen és hiteles alakításaiért idén novemberben megkapta a Nemzet Művésze díjat. Csaknem ötvenéves pályafutásának mérföldköveiről is mesélt a Librettó stúdiójában.

