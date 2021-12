Szentkirályi Alexandra: Megerősítettük a magyar vidéket, folytatódik a Magyar falu program

A program pályázati kiírásai január 3-án jelennek meg, és már aznap beadhatók a kérelmek – közölte a kormányszóvivő, aki szerint a kezdeményezés sikere tagadhatatlan, hiszen eddig több mint 220 milliárd forint támogatást kaptak a hazai kistelepülési önkormányzatok, a falvakban működő egyházközségek, a tankerületi központok és a civil szervezetek.

A magyar vidékben, a magyar falvakban nemcsak óriási lehetőség, de az ott élő emberekben óriási akarat is van. Velük összefogva erősítettük meg az elmúlt években a magyar vidéket, aminek egyik kiemelkedő kezdeményezése a Magyar falu program. Szentkirályi Alexandra szerint a kezdeményezés vitathatatlanul sikeres, amit a számok is jól mutatnak: a hazai kistelepülési önkormányzatok, a falvakban működő egyházközségek, a tankerületi központok és a civil szervezetek a program indulása óta több mint 220 milliárd forint támogatást kaptak húszezernél is több nyertes pályázat révén, 2022 elején pedig újabb pályázati lehetőségek nyílnak meg.

Szentkirályi bejegyzésében felhívja a figyelmet arra, hogy a program pályázati kiírásai január 3-án jelennek meg, és már aznap beadhatók a kérelmek.

Bölcsődefelújítás, kültéri közösségi terek építése, orvosi rendelő fejlesztése vagy a játszóterek kialakítása, csak néhány példa arra, hogy mi mindent támogat a kormány a programon keresztül – mutat rá a szóvivő, hozzáfűzve, hogy az eljárási rend tovább egyszerűsödik: rövidebb lesz a benyújtási idő, és gyorsabb lesz a bírálati szakasz.