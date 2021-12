Megállapodtak a honvédség béren kívüli juttatásairól

Megállapodtak a Magyar Honvédség jövő évi béren kívüli juttatásairól.

Az erről szóló dokumentumot Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Czövek János, a Honvédszakszervezet (Hosz) elnöke, Varga István, a Honvédségi Dolgozók Szakszervezetének elnöke és Hazuga Károly, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének elnöke írta alá csütörtökön Budapesten, a Honvédelmi Minisztériumban.

A honvédelmi miniszter kiemelte, hogy amit a honvédelmi tárca a múlt év végén vállalt, azt a kihívások ellenére maradéktalanul teljesítette. Benkő Tibor részletesen ismertette a jövő évi béren kívüli juttatások rendszerét, amelyet több pontban is fejlesztettek. Felhívta a figyelmet arra is, hogy januárban a katonák és a honvédelmi alkalmazottak fizetése is tovább emelkedik.

Czövek János azt mondta: mindhárom aláíró szervezet sikerként értékeli mind a bérekről, mind a béren kívüli juttatásokról szóló megállapodást.