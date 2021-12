Fricz Tamás: szervezett korrupciós rendszert mutatott be Bajnai Gordon

A fővárosi bűncselekménygyanús ingatlaneladások ügyében eddig tizennégy feljelentés született. A rendőrség egyebek mellett befolyással üzérkedés, csalás, vesztegetés, hivatali visszaélés és hűtlen kezelés elkövetésének gyanúja miatt indított nyomozást. Gyanúsított egyelőre nincs – számoltak be az M1 Ma reggel című műsorában.

Több mint egy hónapja robbant ki a Városháza-botrány, melyben felmerült, hogy a baloldali fővárosi vezetés el akarta adni a Városháza műemlék épületét a hozzá tartozó területekkel együtt, és további területekről is szó van: az álarcos Anonymus folyamatosan nyilvánosságra hoz újabb és újabb hangfelvételeket az ügy kulcsszereplőiről.

A Fővárosi Közgyűlés vizsgálóbizottságot hozott létre, azonban Karácsony Gergely főpolgármester még az elején kikötötte, hogy Bajnai Gordont nem kérdezhetik meg erről az ügyről. Bajnai Gordon volt szocialista miniszterelnök pedig azt mondta, hogy legfeljebb írásban hajlandó bizonyos kérdésekre válaszolni.

Fricz Tamás, az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadója szerint az a tény, hogy Bajnai Gordon nem akar a bizottság elé állni, ezzel a bizottság lehetőségeit alapvetően korlátozza. Az is látszik, hogy a baloldal nem hajlandó igazából részt venni a vizsgálatban, tehát ki akar ebből menekülni, és csupán látszatra vesz részt ebben.

Ezért Fricz Tamás úgy gondolja, hogy a vizsgálóbizottságtól túl sokat nem várhatunk, sokkal inkább a készenléti rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozásaitól várhatjuk az eredményeket, hiszen a rendőrség előtt meg kell jelenni, és a kihallgatásokon részt kell venni.

A gyanú megalapozott, ingatlanmutyik történtek a háttérben

Az Anunymus által nyilvánosságra hozott hangfelvételeknek óriási jelentőségük van, ugyanis akár Bajnai Gordon, akár Gansperger Gyula megszólalásai, melyek az elmúlt hetekben nyilvánosságra kerültek, lényegében Gyurcsány Ferenc őszödi beszédéhez hasonlatosak – fogalmazott a politológus.

Ezek a hangfelvételek olyan dolgokat tárnak fel a baloldal működéséről, amire oda kell figyelni a magyar közvéleménynek. Bajnai Gordon ugyanis a hangfelvételeken azt tárta fel, hogy itt nem egy-egy ember konkrét esetről van szó, nem egy ingatlanról, nem csak a Városháza eladásáról van szó, hanem egy szervezett korrupciós rendszert mutatott be Bajnai Gordon a kiszivárgott hangfelvételekben – magyarázta Fricz Tamás.

Gansperger Gyula és Bajnai Gordon az Anonymus által közzétett fotón (Fotó: Anonymus)

Bajnai Gordon ráadásul azt is elmondta, hogy a hat baloldali párt, mely a főváros vezetésében jelen van, részt kér ezekből a folyamatokból, tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy a teljes baloldali városházi többség egy korrupciós rendszert működtet az ingatlaneladások kapcsán.

Fricz Tamás szerint ez pedig megmutatja, hogy hogyan működik a baloldal, illetve, hogy hogyan működne akkor, hogyha áprilisban hatalomra kerülne. A fővárosban most egy korrupciós rendszer modelljét látjuk, ami alapján joggal feltételezhetjük, hogy ugyanez működne országos szinten, ha ismét hatalomra kerülnének, és visszaállna az a rendszer, ami Gyurcsány és Bajnai alatt volt 2004 és 2010 között.

Az egyik, korábban kiszivárgott hangfelvételen Gansperger Gyula azt mondja, hogy Bajnai Gordon az amerikaiak embere, és a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal pedig minden pénzt külföldről kap.

A baloldal önmagában már nem elég erős, szétesett, és most másodosztályú politikusok alkotják, akik külföldi támogatás nélkül nem sokra jutnának – ezt bizonyítja a hangfelvétel, melyen Gansperger Gyula hallható

– fogalmazott Fricz Tamás.

Majd hozzátette, hogy a baloldalt pénzelő csoportok pedig egy nemzetközi globalista, liberális hálózat részei, ezek pénzügyi körök, nagyvállalkozók, óriáscégek és olyan szereplők, akiknek alapvető érdeke, hogy az Orbán-kormány megbukjon a következő évben.

Fricz Tamás azt is elmondta, hogy

Bajnai Gordon kulcsfontosságú figura a baloldalon, ugyanis a kapcsolata Soros Györgyhöz szoros, szinte munkakapcsolat-jellegű.

A Soros györgy által létrehozott Külkapcsolatok Európai Tanácsa (European Council on Foreign Relations) elnevezésű szervezet úgy működik mint az Európai Uniónak egy mélyállama, benne fontos emberekkel, és köztük ott van Bajnai Gordon is. Bajnai tehát ilyen módon is együttműködik Soros Györggyel. (Tekintélyes, államközi testületet sugall a szervezet. Valójában egy amerikai, civilnek is nevezhető szervezet európai leányintézete – írta a Gondola.hu.)

