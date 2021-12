Így csökkenthető a stressz, ha angolul kell megszólalni

A nyelviskolákban rengetegen mennek el úgy szintfelmérőre, hogy bár megvan az alaptudásuk, meg sem mernek szólalni. Juba-Nagy Ágnes, a Don’t Panic Nyelviskola hálózat szakmai vezetője arról beszélt, kirívó esetben egy stresszes tanuló elsírja magát beszéd közben, ez pedig arra vezethető vissza, hogy az általános és középiskolákban sokáig csak nagyon kevés idő jutott a diákok beszédidejére. Mint fogalmazott, ma már a nyelviskolai környezeten kívül is minden adott hozzá, hogy gyakoroljuk az angolt hangosan is.

A tanulási nehézség okozta szégyenérzet miatt nagyon sok tanulóban egyfajta gát keletkezik, amikor meg kellene szólalnia angolul. Ezt a legtöbb esetben az iskolákban berögzült fordítási kényszer okozza, amit megfelelő technikával és tanulási módszerekkel le lehet vetkőzni.

Juba-Nagy Ágnes, a Don’t Panic nyelviskola hálózat szakmai vezetője rámutatott, a stresszes nyelvtanuló a legrosszabb esetben sírva fakad beszéd közben, de értelemszerűen senki nem szeretne egy ilyen helyzetbe kerülni egy vizsgán, egy üzleti tárgyaláson, de még egy kötetlen beszélgetés során sem.

„A partnerekkel való kommunikáció során sokan elvesztik a kapcsolatot a jelennel, csupán azért, mert nem jut eszükbe egy szó angolul. Csak arra tudnak ilyenkor gondolni, hogy szégyenbe fognak kerülni. A másik nagy hiba, hogy megpróbálják magukban lefordítani, amit hallanak angolul, de ezzel máris nem tudnak odafigyelni a folytatásra. Ha pedig valaki nem tudja követni a beszélgetést, az megint belső feszültséget okoz” – magyarázta.

Minél több a beszédidő, annál hatékonyabb az óra

A tapasztalt angol tanár szerint az oktatók egyik legfontosabb feladata, hogy megtanítsák a nyelvtanulóknak, hogyan tudnak gondolkodni angolul.

„Ezt már egészen alacsony szinten, a kezdőknél el kell kezdeni. Az első stresszcsökkentő tényező, hogy csak és kizárólag angolul tartjuk az órát, így idővel a hallgatók megszokják, hogy nem hangzik el egyetlen magyar szó sem a tanfolyamon. A tanár nem reagál rá, hiszen külföldön sem fog senki válaszolni, ha magyarul szólunk hozzá” – fogalmazott.

Ezzel kapcsolatban elmondta, ha nem jut eszébe a diáknak egy adott szó, nem feltétlen kell ragaszkodni ahhoz, körül is írhatja azt. A gyakorlással pedig eljut arra a szintre, hogy semmilyen szituációban nem blokkol le.

A stresszcsökkentésben nagy szerepet játszik az is, hogy minél több beszédidőt kell adni a tanulóknak. A tanárok a legrosszabbat azzal teszik, ha a 90 percből 80-at végigmagyaráznak, mert a végén nem fognak tudni megszólalni a diákok.

Juba-Nagy Ágnes közölte, ma már a nyelviskolai környezeten kívül is számtalan lehetőség adódik a gyakorlásra. Hallgathatunk podcastokat, nézhetünk filmeket a streamszolgáltatókon, vagy olvashatunk is angolul.

Elmondása szerint érdemes a közösségi médiában olyan idegen nyelvű oldalakat követni, ami egybevág az érintett érdeklődési körével. Ha a neki tetsző cikkeket elolvassa, akkor az már móka is lesz valamilyen szinten.

Hogyan válasszunk nyelviskolát?

A jó nyelviskola egyik alapvető ismérve, hogy baráti, támogató környezetet teremtenek az órákon. A választáskor érdemes odafigyelni arra, hogy a tanár megfelelő mennyiségű beszédlehetőséget ad-e a hallgatóknak. Szintén fontos szempont a távolság, de ezt az online csoportos nyelvoktatás ma már kiküszöböli az országszerte elérhető Don’t Panic nyelviskolában is.

A tanulóknak jellemzően szüksége van még a rugalmasságra a nyelviskoláktól, mert a XXI. században már nem állja meg a helyét, ha valahol csak hétfőn és szerdán reggel nyolctól lehet órára járni.

A legideálisabb az, hogyha a hallgató össze tudja állítani az órarendjét magának. Végezetül, még ha személyes is az oktatás, akkor is szükség van egy online felületre a nyelviskolától, ahol a diák segítséget kaphat és gyakorolhat otthonában is.