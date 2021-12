Szlávik: Sokkal nagyobb eséllyel kerülnek kórházba az oltatlanok

Ezen a héten is folytatódik az oltási akció országszerte. Ez már a harmadik olyan hét, amikor az ország több mint száz pontján, reggel 7 és este 7 között előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül várják azokat, akik szeretnék felvenni a koronavírus elleni vakcinát. Az oltási akció első két hetében 1 millió 139 ezren kaptak oltást – hangzott el az M1-en.

Szlávik János az M1-en arról beszélt, hogy nagy veszélyben vannak az oltatlanok, mert ők sokkal nagyobb eséllyel kerülnek kórházba a koronavírus miatt, ezért azt javasolja, hogy mindenki oltassa be magát.

Oltási akciónapok jönnek

„A magyar emberek sem különböznek más országok betegeitől, tehát ahogy más országokban is az oltatlanokra veszélyes a vírus, így van ez most is. Természetesen, ha valaki nagyon idős vagy beteg, akkor elkaphatja a vírust akár két vagy három oltást követően is, de ez ritka. Egy járványban a gyakori dolgokkal kell foglalkozni, és a gyakori dolog az, hogy főleg az intenzív osztályon az oltatlanok vannak. A lényeg az, hogy ez ellen a betegség ellen jelenleg az oltások a leghatékonyabbak” – magyarázta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa.

