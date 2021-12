Politikai nyilatkozatot nyújtott be az Országgyűlésnek a KDNP, hogy utasítsák el a migrációt és a genderszemléletet is pozitív színben feltüntető megállapodást.

Nacsa Lőrinc, a kisebbik kormánypárt frakciószóvivője kedden az MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatában kiemelte: a magyar emberek számos alkalommal kinyilvánították már a véleményüket a bevándorlással kapcsolatban.

„Világos, hogy mi, magyarok, nem akarjuk, hogy Magyarország bevándorlóország legyen, hogy migránsok tömegei érkezzenek hazánkba” – szögezte le, hozzátéve: a magyarok arra is nemet mondtak, hogy brüsszeli segítséggel, kvóták alapján idetelepítsenek bevándorlókat.

„Véleményünk szerint a migráció elősegítése és további migránsok Európába vonzása helyett meg kell állítani a migrációt és helyben kell segítséget nyújtani a bajban lévő kibocsátó országok számára” – emelte ki Nacsa Lőrinc.

A KDNP-s politikus ezzel együtt felhívta a figyelmet, hogy Brüsszelben mégis folyamatosan napirendben tartják a témát, újabb és újabb javaslatokat találnak ki a migráció ösztönzésére. Most is folyamatosan nő a nemzetközi nyomás, hogy Magyarország adja fel bevándorláspolitikáját – tette hozzá.

Ezért kedden a teljes KDNP-frakció egy politikai nyilatkozatot nyújtott be az Országgyűlés elé az úgynevezett poszt-Cotonoui megállapodás elutasításáról – közölte a szóvivő.

Nacsa Lőrinc azt mondta: véleményük szerint a megállapodás azért nem elfogadható, mert nem a migráció hordozta veszélyeket, hanem annak pozitív hatásait hangsúlyozza. Következetesen rendezett, biztonságos és szabályozott migrációt említ, amelynek előnyeit a megállapodás szerint ki kell használni – ismertette.

A megállapodástervezet ráadásul olyan dokumentumokra is hivatkozik, amelyek a szexuális oktatás kereteit, a szexuális irányultság és a nemi identitás témakörökre is kiterjesztenék, így annak elfogadása a magyar alaptörvénnyel és a gyermekvédelmi törvénnyel is ellentétes – jelentette ki a képviselő.

A KDNP szerint Magyarország ne legyen részese olyan megállapodásnak, amely a migrációt és a genderszemléletet pozitív színben tünteti fel és ezért veszélyeket hordoz – jelentette ki videójában Nacsa Lőrinc.

A címlapfotó illusztráció.