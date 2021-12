Kifutó a sivatag közepén – Exkluzív beszámoló a tunéziai divathétről az M2 Petőfi TV-ben

Forróság éjjel és nappal, pálmafák, tevék és datolya – úgy gondolnánk, ezek Tunézia főbb jellegzetességei, de manapság már a divatvilágban is élre tör ez az egzotikus ország. Csak úgy, mint Rómában, Milánóban vagy Párizsban, a helyi divathét itt is fényűző kulturális esemény, amelyre ezúttal a magyar tervezők mellett az M2 Petőfi TV is ellátogatott.

A színekkel, illatokkal teli, labirintusszerű tuniszi medinától, a luxusmárkákat felvonultató, mozgalmas bevásárló utcákon át egészen a végtelen sivatagig vezette végig az M2 Petőfi TV nézőit Tótfalusi Fanni a Nézzünk szét! című magazinműsorban. Az összeállítás megmutatta Tunézia mai, valódi arcát, ami napjainkban már több, mint Afrika kapuja és az európaiak egzotikus üdülőhelye. Egy pezsgő kulturális központtá vált, és fővárosa, Tunisz a térség virágzó divatfővárosává nőtte ki magát. A helyi tervezők bemutatótermeit végigjárva ugyan ráeszmélhettünk, hogy a magyar és a tunéziai ruhatár meglehetősen eltérő, de a szokatlan, afrikai stílusjegyektől rendkívül izgalmas az európai szemnek. A tunéziai divathéten két magyar divattervező, Szegedi Kata és Benus Dániel kollekciója, valamint Csalár Bence divatújságíró kortárs divatenciklopédiája, a Színfalak mögött angol nyelvű kiadványa is debütált. A Nézzünk szét! összeállítása még csak egy rövid ízelítőt nyújtott a közel egyhetes sajtóútról, amelynek bővebb változatát december 13-án, hétfőn este az M2 Petőfi TV STILÓ című műsorában tekinthetik meg azok, akik kóstolgatnák még Tunéziát és a helyi divatot. Ha pedig profi szintre szeretnék emelni a piaci alkudozás képességét, arra is kaphattok tippet első kézből, ne hagyjátok ki a teljes videót! Beszámoló a tunéziai divathétről az M2 Petőfi TV-n – december 13-án, a STILÓban!