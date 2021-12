Herencsény: a fényevő tehenek és a tönkretett búcsújáróhely

Felháborító, ami itt megy, Herencsényben, Nógrád megyében. A katolikus egyház jelképeit, a keresztet és az imahelyeket valaki sorban meggyalázza. Ennek pedig semmilyen következménye nincs – fejtegeti egy helyi gazda. Megmutatja az utat, hogy száraz időben hogy lehetne feljutni a kereszthez. Felnézek a hegyre: a szakadó esőben, gyalogosan nem lenne egyszerű megközelíteni a Palócok Vigyázó Keresztjét – autóval pedig egyáltalán nem lehetséges, hiszen lezárta az oda vezető utakat a földtulajdonos.

– Többször is felajánlotta a földtulajdonosnak Herencsény, hogy az önkormányzati utakért cserébe adja át a településnek a kereszt helyét – meséli a helyi katolikus közösség nevét elhallgatni kérő tagja –, ám ő még ehhez sem járult hozzá. Sőt, szintén az ő földterületén, kiemelt a helyéről másik egy keresztet is, amelyet „Isten dicsőségére” még 1935-ben emeltek, és azt is eltávolította. Hogy próbáltunk-e vele beszélni? Azzal az emberrel nem lehet, kérem. Itt szokott elszáguldani az az ember egy olyan nyitott furgonnal, aztán annak a platóján mindig ott ugat a kutyája, mert azt ott szállítja, és megy vagy százzal, a kutya meg a platóról üvölt. Hát, próbáljon csak beszélni vele.

Száz palóc húzta a kötelet

Balassagyarmatról átszállással, két újabb regionális busszal jutottam el Herencsénybe. Van közvetlen járat is, de az igen ritka. Varázslatos falu, még abban a zord időben is, mely éppen ott jártamkor tombolt.

Ha a térképen keressük Herencsényt, az ország északkeleti részére tehető az a kis piros pötty, ami a találatot jelzi – ám ha a szlovák határon messze átnyúló, a Felvidék keleti régiónak tekintélyes részét lefedő, délen a jász-kiskuni pusztákig szaladó Palócföld határait vesszük figyelembe, ez a település a Mikszáth óta még inkább megkedvelt magyar tájegység kellős középre esik.

Nem a véletlen műve hát, hogy itt a Herencsény határában fekvő Gyürki-hegyen állították fel még 2005-ben a Palócok Vigyázó Keresztjét, amely a palócok összetartozását is jelképezi. Az emlékmű búcsújáró hellyé vált.

Herencsény, 2005. szeptember 24. Hortobágyi szürkemarha nyolcas fogaton viszik a 12 méter magas, acélból készült Palócok Vigyázó Nagykeresztjét a falu feletti dombra, ahol az épülő Szent István kápolna mellett helyezik el. A keresztállító palóc búcsút azzal a céllal rendezték, hogy erősítsék a határon átnyúló palócföld összefogását. (Fotó: MTI/H. Szabó Sándor)

Megadták a módját a 12 méter magas kereszt felavatásakor: nyolc magyar szürke marha húzta fel a hegyre, száz palóc férfi és legény húzta meg a köteleket, hogy a helyére álljon. Ott volt az országgyűlési képviselő, beszédek hangzottak el; a résztevők, többen Erdélyből is, egy-egy marék földet hoztak magukkal, s azt a kereszt elé rakták. Sajnos ez a széles körű összefogás köddé lett most, hogy a terület megközelíthetetlenné vált.

Pedig a szomszédos Varsány Facebook-oldalának tanúsága szerint a kereszt állításakor a kezdeményezők még így fogalmaztak: „Mi palócok a 20. század kataklizmái következtében két ország végvidékének nehéz sorsú népévé váltunk. Nincsenek gazdasági sikereink, falvaink lakossága elöregszik, fogy. Csak egyben vagyunk különbek környezetünknél: állhatatosságunkban, hitünk, szokásaink őrzésében. Fogjunk össze, és mutassuk meg, hogy a Jóisten egyesítő erejével felül tudunk emelkedni nehézségeinken.”

Szeretné, ha megegyezés születne a vitás kérdésben az érintett felek között – ezt nyilatkozta lapunknak az ügyről Balla Mihály (Fidesz), a térségért felelős országgyűlési képviselő. Hozzátette: jó lenne, ha a zarándokok, búcsújárók évi két alkalommal ellátogathatnának a Palócok Vigyázó Keresztjéhez.

A honlap szerint „2017. júliusában már a terület tulajdonosa nem engedélyezte, hogy a kereszthez elzarándokoljanak az emberek, s ott szentmisét mutassanak be. Az állagmegóváshoz sem járult hozzá. A szent helyet, a kápolnát átadta az enyészetnek. Mit láthatunk most? Ledőlt harangláb, gaz és piszok (…)”

Megerősíti az elmondottakat Bucsánszki Csaba polgármester:

– 2013 óta nem volt állagmegóvás, az enyészeté minden, amit ott felhúztak.

– Mi okból, mi történt a kereszttel és a környezetével?

– Mióta az új tulajdonosé az a földterületet, melyen a Palócok Vigyázó Keresztje is található – ugyanis megvette ezeket a földeket az előző tulajdonostól – egyszerűen nem engedi meg, hogy az emberek feljárjanak oda. Van egy önkormányzati út, amelyet önkényesen lezárt, most bírósági határozatunk is van arról, hogy az utat korlátozó kaput le kell bontani. Az előző tulajdonos ugyan szóban jelezte neki, hogy a kereszt búcsújáró hely, és szintén szóban, a mostani tulaj ebbe bele is egyezett, de erre természetesen nem hivatkozhatunk.

Itt, a barátságos helyi presszóban, ahol Herencsény első embere mellett Kalmár Ildikó képviselővel és Jávor Károly alpolgármesterrel nyílik lehetőségem közelebbről megismerni a megközelíthetetlenné vált búcsújáróhely történetét, valószerűtlenül hangzik, ami a keserű valóság: egyetlen ember döntése miatt tömegek közös, mélyen megélt identitása, vallásuk szabad gyakorlása vált lehetetlenné.

Szent István hátat fordít

Eszembe jut beszélgetésem egy helyi gazdával:

– A Palócok Vigyázó Keresztje mellett volt egy keresztút is, olyan, amin húsvét előtt végigmennek a hívek, s ami Krisztus szenvedésének állomásait mutatja be. A keresztút stációit az új tulaj összeszedte, és gondolom, valahová összehajigálta, mert az eredeti helyén az már nincsen meg. A kereszt melletti kápolnát én tartom rendben. Ráccsal és lakattal zártam le legutóbb. Erre most legutóbb azt láttam, hogy ismét levágták a lakatot róla. A kápolnában az a jelenet volt látható egy domborművön, ahol Szent István felajánlja Magyarországot Szűz Máriának. Előtte egy terítő volt, amit még édesanyám varrt. Mindezt az új tulaj elpaterolta onnan.

„Isten dicsőségére” emelték . (Fotó: hirado.hu)

– Voltaképpen kié a Palócok Vigyázó Keresztje? – kérdezem most a település képviselőitől.

– A kereszt a Palócföld Alapítvány tulajdona. Dienstmann Tamás vezeti az alapítványt, és ők rendelkeznek egy érvényes fennmaradási engedéllyel – válaszolja Jávor Károly. – Még az előző tulajdonossal állapodtak meg, hogy a Gyürki-hegyen azt a földterületet, ahol a kereszt most áll, odaadja az alapítványnak. Dienstmann a kereszttel kapcsolatos, évek óta tartó hercehurca miatt most már azt mondja: szerinte a legokosabb az lenne, ha a keresztet máshová vinnék, mert amíg ez nem történik meg, a békétlenség tovább folyik.

– Mit hoz fel a tulajdonos, mivel érvel?

– 2020 februárjáig azzal fenyegette az önkormányzatot, hogy baleset esetén minket terhel a felelősség, ha ott rendezvényt tartunk – meséli Bucsánszki Csaba. – 2020 elején viszont egy előkerült dokumentum alapján tisztázódott, hogy a Palócföld Alapítványé a kereszt, míg a kereszt alatt levő terület az övé. Az önkormányzat évek óta könyörög neki, mint földtulajdonosnak, hogy tegye lehetővé a kereszthez való feljutást és annak karban tartását, ám ő legfeljebb egy évben két alkalommal, a búcsú idején és húsvétkor egyezne ebbe bele.

– Mi lett a feltört kápolnával? Hová tűnt a Szent Istvánt ábrázoló dombormű?

– Amikor próbáltunk vele megegyezni a Bolza-kastélyban, ami itt van a faluban, és szintén az ő tulajdonában áll, úgy helyezte el az oda került domborműveket, hogy azokat láthassuk – válaszolja Kalmár Ildikó képviselő, egyháztanácsi tag. – Csakhogy a dombormű két felét úgy rakta össze, hogy Szent István háttal áll Szűz Máriának, látszik, hogy ez az ember nem érti a kép jelentését.

– Ha jól értem, nem egy, hanem két keresztről van szó, melyek közül az egyiknek lába kelt.

– Valóban, eredetileg két kereszt is állt az új tulajdonos földjein. Idén augusztus 5-én aztán telefonált Jávor úrnak, hogy eltávolította a kis keresztet – válaszolja Kalmár Ildikó. – Ez a kis feszület nem azonos a 12 méter magas nagy kereszttel. A kis kereszt eltávolítása előtt különös módon ő maga, a tulajdonos jelezte egy levélben, hogy a keresztet megrongálták. Csakhogy mi – szintén a kereszt eltávolítása előtt – ott voltunk a helyszínen, és láttuk, hogy a keresztnek semmi baja. Ezután a rendőrséghez fordultunk.

– Mi történt ezután?

– A rendőrségen jegyzőkönyvet vettek fel az eltűnt kis feszületről, majd az ügyet lezárták augusztus 13-án. Kiderült ugyanis, hogy mivel jogilag nincs gazdája a feszületnek, ezért a föld tulajdonosa birtokolhatja a kisebbik keresztet.

– Én ezzel egyébként nem értek egyet, két dolog miatt – jegyzi meg Kalmár Ildikó.

– Miért?

– Egyrészt, mert a kereszt felállítójának egyeneságú leszármazottja él; a kereszt felállítójának neve, és azt, hogy kinek ajánlja fel, az bele volt vésve a kereszt oldalára: „Isten dicsőségére”. Másrészt több mint harminc éve minden nagycsütörtök este búcsúval mentünk ki ehhez a Kereszthez. Tehát a faluban és környékén búcsújáró helynek számít már ez a Kereszt, amit lerombolt a tulajdonos!

– Mik a földtulajdonos feltételei?

– Azt mondta: ha a Magyar Államkincstárral szemben megnyeri a pert, hiszen jelenleg a Magyar Állammal szemben is pereskedik, akkor visszaadja a Gyürki-hegyi keresztet, amit már lerombolt a tulajdonos leszármazottjának, és a helyi egyházközség felállíthatja a Keresztet. Ha nem nyeri meg a peres eljárást, akkor feljelentést tesz azok ellen, akik a „kereszt környékét rendben tartották, hogy azok több százezer forintot, úgymond kárt térítsenek meg neki. A váci püspökségnek adná a Palócok Vigyázó Keresztjét (amit szándékai szerint előtte ledönt). Ezt is feltételhez köti: az önkormányzat lépjen vissza egy ellene indított peres eljárástól. Lezárt ugyanis egy közutat, ezért indult az eljárás. Én úgy érzem, zsarol minket a keresztekkel. Nem érzi át, mit jelent egy hívő embernek a kereszt a Gyürki-hegyen! Hogy mit jelent egy palóc hívőnek odazarándokolni a kereszt tövébe. Mi a hitünket szerettük volna megélni itt Palócföldön, ehelyett keresztek döntögetésének vagyunk tanúi Herencsényben 2021 évben. Az álló kereszt, ami az eget és a földet, Istent és az embert összeköti, fontos a keresztényeknek.

– Végül mire jutottak a tulajdonossal?

– Nem sokra: azért született egy megállapodás, hogy egyik kereszt sem maradhat a föld tulajdonosának területén, de mindkettőt átadja – feltételekkel – az élő leszármazottnak, illetve az egyházmegyének.

Megint csak a falubeliekkel való beszélgetés jut az eszembe:

– A keresztet tavaly újítottuk fel a nővéremmel: karácsonyonként borókabokrot is vittünk oda feldíszítve. Nyáron lecsiszoltuk, lefestettem a feszületet, a betűket is rajta. A földtulajdonos most mégis azt állítja, hogy veszélyes állapotban volt és hogy ő a keresztet felújítja. Egyáltalán nem szorult az felújításra, mi szépen karban tartottuk. Nővéremet megfenyegette, hogy ne menjen oda többé. A kápolnától a nővéremet elzavarta. Nincs ott semmi kultúrnövény, csak fű és gaz az egész terület. Ha valaki ki akart menni a területére, engedélyt kell kérni. Ha gombászni megy valaki, a felét le kell adnia. Azzal fenyegeti az oda látogatókat, hogy 500 ezer forintra bünteti őket, ha az engedélye nélkül a területére bemennek – meséli az egyik idősebb helyi lakos.

A kerteszthez ma már nem lehet eljutni. Gazdátlan történet. (Fotó: hirado.hu)

– Azzal érvel, hogy évről évre „egyre laposabb” volt a rendezvény, csakhogy éppen az a baj, hogy ahová jönnének az emberek, a palócok védő keresztjéhez, oda nem lehet eljutni. A búcsújárás útvonala szerint egyébként Rimócról, Varsányról és Sipekről 2005 óta jöttek gyalogosan az emberek, és jönnek még most is – fűzi hozzá az elhangzottakhoz Bucsánszki Csaba. – Mintegy 15-20 kilométert gyalogoltak a búcsújárók idáig; a hit, a vezeklés, ami miatt ezt végigcsinálják. De ezt ő nem érti, hiszen csak az anyagi hasznot nézi minden mögött.

Gazdátlan csordák

Elkóborolt kecskenyájról, a falusiak kertjeit legázoló, gazdátlan marhacsordákról hallok, mióta beléptem a faluba. Az új tulajdonos, aki korábban szép összegekért ajánlotta, hogy „örökbe lehet fogadni” a kecskéit, s emellett hangzatos biogazdálkodási programokat is hirdetett, nem keríti körül rendesen a földjeit. Ezeken a földeken semmiféle ipari létesítmény nem található. Miközben saját kecskesajtról is lehet vele kapcsolatban olvasni, a faluban mindössze egy alkalmazottja van.

– Kérem, itt nem fényevő emberek, hanem fényevő állatok vannak, világ csudája lehetne ez a falu. Mert hogy ennek az embernek a marhái, kecskéi enni nem kapnak rendesen, az biztos – így az egyik falubéli. Megmutatja nekem az útról az állatok élelmezésére biztosított tárolókat. Megszámlálja a bálákat, felbecsüli az állatok létszámát – szerinte ez a takarmány éhezésre sem elég ennyi állatnak.

– Marhája 96 darab lehetett tavaly, mintegy 100 kecskéje és birkája – ezek egy deka takarmányt nem kaptak a télen. Elhullott tetemeket láttak több helyen is, lesoványodott tehenei ott legeltek az út mellett. Súlyos balesetveszélyt jelentenek elkószált állatai, ám ebben az ügyben sem történik hatósági intézkedés – erősíti meg a helyi lakosok információit a polgármester. Szerinte azért nem könnyű hivatalos intézkedést hozni, mert a tulaj hol Spanyolországban, hol Szlovákiában bukkan fel.

– Egy alkalommal ismeretlen eredetű lé folyt ki a földtulajdonos által birtokolt kastély telkéről – meséli Bucsánszki Csaba. A közúton keresztül folyt az óvoda előtti árokba. Mikor fehívtam és kérdőre vontam, először azt mondta: „ez a gravitáció”, azért folyik arra a lé, mert abba az irányba lejt a talaj. Majd ordítozni kezdett, és valami megalapozatlan tartozásra hivatkozva 30 millió forintot követelt az önkormányzattól.

Esteledik, el kell érnem a buszcsatlakozást. Úgy érzem magam, mint A kastély című Franz Kafka-regény főhőse: tölthetnék bármennyi időt itt a településen, igazából soha nem jutnék el célomhoz, pedig az nincs messze, csak néhány kőhajításnyira innen.

A tulajdonos számát megadták. Felhívtam. Még rá sem térhettem, mit szeretnék, már közölte is: nem kíván lapunknak nyilatkozni.