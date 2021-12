Elemző: Hiába próbálják hárítani a felelősséget a Városháza-ügy szereplői, a jogi következmények elől ők sem térhetnek ki

Hiába próbálják hárítani a felelősséget a Városháza-ügy szereplői, a jogi következmények elől ők sem térhetnek ki – erről beszélt az M1-en a Századvég vezető elemzője, Palócz André. A fővárosi ingatlanmutyi néven elhíresült ügyben a múlt hétig 11 büntetőeljárás indult. Azóta újabb, három feljelentés is született. A rendőrség hűtlen kezelés, csalás, befolyással üzérkedés és vesztegetés elfogadása miatt nyomoz.

A legújabb, Anonymus által tegnap nyilvánosságra hozott hangfelvételen arról beszélnek a szereplők, hogy a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal minden pénzt külföldről kap – hangzott el az M1 Híradójában.

A baloldal évek óta importálja a gondolatokat, vagyis támogatásért cserébe képviseli a külföldi érdeket – erről beszélt az M1-en a Századvég vezető elemzője. Palócz André szerint az elv nem új keletű, Anonymus legújabb hangfelvételéből csak az derül ki, hogy a folyamat hogyan működik a gyakorlatban.

Kapcsolódó tartalom

A hétfőn kiszivárgott részlet egyik legerősebb állítása az, amikor Gansperger Gyula üzletember arról beszél: hogy a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal minden pénzt külföldről kap.

Gansperger Gyula szerint az egyik összekötő Bajnai Gordon volt miniszterelnök, aki – a hangfelvétel alapján – az amerikaiak embere.

A hangfelvételen Bajnai Gordon is többször szerepel: a Fővárosi Önkormányzaton belüli jutalékos rendszerről, a Városháza eladásának lehetőségéről beszél. Hétfőn ennek ellenére Bajnai is ugyanazt a sablonlevelet tette közzé közösségi oldalán, amelyet a fővárosi vagyonkezelő több tagja is. Ebben azt írják: a hangfelvételek tartalma és a fővárosi ingatlanok eladása kapcsán írásban válaszolnak az ügyben felállított vizsgálóbizottság kérdéseire.

A vizsgálóbizottság első ülésére tervezett meghallgatáson sem Bajnai Gordon volt miniszterelnök, sem legfőbb harcostársa, Gansperger Gyula, sem pedig a Városháza eladásával egy ingatlancéget megbízó Berki Zsolt nem jelent meg.

Bajnai Gordon korábban úgy reagált, hogy a felvételt megvágták, és szerinte kiforgatták a szavait.

A Századvég vezető elemzője ugyanakkor rámutatott:

az ügy szereplői hiába próbálják hárítani a politikai felelősséget, a jogi következmények alól nem térhetnek ki.

Lehet ilyeneket mondani – utalt Bajnai megszólalására –, de összevágni is csak azt lehet, ami már ott van. Lehet utólag magyarázni. Az, hogy a vizsgálóbizottság kit és hogyan hallgathat meg egy dolog, azonban a rendőrségi nyomozás egy másik ügy. A rendőrség bárkit beidézhet, és majd kiderül, hogy ki az, aki ezeken a meghallgatásokon megjelent vagy nem – mondta Palócz André.

A fővárosi ingatlanmutyi néven elhíresült ügyekben a múlt hétig 11 büntetőeljárás indult. Azóta újabb, három feljelentés is született – ezt pedig már Kontrát Károly közölte. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára jelezte: az eljárás érdekeire tekintettel további részleteket nem hozhat nyilvánosságra.

A rendőrség hűtlen kezelés, csalás, befolyással üzérkedés és vesztegetés elfogadása miatt nyomoz.

A címlapfotón: Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon (Fotó: MTI/Beliczay László)