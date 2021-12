Akár az ünnepek előtt meglehet a hárommillió harmadik körös beoltott

Nagyjából 30 ezren mentek oltásért a harmadik akcióhét első napján. Ebben a tempóban az ünnepek előtt meglehetne a 3 millió harmadik körös beoltott. Az oltási akció kezdete óta 22 ezer 12 és 17 év közötti fiatal oltását kérték a szüleik. Egyre inkább a 14 év alattiak körében terjed a vírus, ezért is fontos az orvosok szerint a gyerekek oltása – hangzott el az M1 Híradójában.

Egyre többen kérik az oltást

Regisztráció és időpontfoglalás nélkül kérhető az oltás ezen a héten is, az ország több mint száz pontján, reggel 7 és este 7 között. Kecskeméten nagy volt eddig az érdeklődés, eddig Bács-Kiskun Megyei Oktatókórházban 8222 oltást adtak be, ebből a múlt héten 5017-et. Esztergomban az oltási akció kezdete óta már több mint 8 ezren kapták meg az injekciót.

Az oltási akció sikeres, két hét alatt 1 139 000 vakcinát adtak be. 22 ezer kamasz oltását is kérték a szülők. 15 ezren az első injekciót vették fel, másfél ezer fiatal pedig megkapta a megerősítő adagot. Magyarország készen áll az 5–11 évesek oltására is, amely akár már a jövő héten elkezdődhet.

A beoltottak száma közben meghaladta a 6 162 000. A második oltást több, mint 5 870 000 kapták meg, csaknem 2 800 000-en pedig már túl vannak a harmadik dózison.

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa az M1-en arra hívta fel a figyelmet, hogy nagy veszélyben vannak az oltatlanok, mert sokkal nagyobb eséllyel kerülnek kórházba.

Ha valaki nagyon idős, nagyon beteg, akkor elkaphatja ugyan a vírust akár a második vagy a harmadik oltás után is, de ez ritka. Az intenzív osztályon főleg az oltatlanok vannak. Ez ellen a betegség ellen jelenleg az oltások a leghatékonyabbak –hívta fel a figyelmet a főorvos.

Pécsi Tudományegyetemen UV-C fény segítségével inaktiválták a koronavírust, ezáltal szélesebb körben válik kutathatóvá a Covid–19 kórokozója, s ez jelentősen felgyorsítja a vakcina- és gyógyszerfejlesztéseket.

„Azt gondolom, hogy a következő lépés már az állatkísérletek lesznek. Szeretnénk valamilyen vakcinafejlesztés irányába elmenni” – mondta Jakab Ferenc virológus.

Több mint 4300 új fertőzöttet igazoltak egy nap alatt itthon, és 224-en vesztették életüket a szövődményekben. Kórházban több mint 7500 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 618-an vannak lélegeztetőgépen.

Országszerte emelkedik a szennyvízben a koronavírus örökítőanyaga. Húsz település mintáit vizsgálták meg, és Szekszárd kivétel mindenhol növekedést tapasztaltak. Így a következő a hetekben valószínűleg még tovább erősödik a járvány Magyarországon.

A címlapfotó illusztráció.