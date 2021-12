Ezen a héten is regisztráció nélkül vehetjük fel a védőoltást

Advent második vasárnapján is volt mozgás az oltópontokon, amerre az M1 riporterei jártak. Vasárnap is egész nap, regisztráció és bejelentkezés nélkül lehetett menni az első, második vagy harmadik vakcináért. Az orvosok és az ápolók azt mondták, hogy vasárnap ide vagy oda, inkább most adjanak nekik munkát az oltásért jelentkező emberek, mint ha később megfertőződnek, és betegként kerülnek a kórházba – számolt be az M1 Híradója.