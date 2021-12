Áder János: Nincs jobboldali vagy baloldali klímaváltozás, mert mindannyiunkat érint

Megváltoztatta a látogatók szemléletét a Planet Budapest 2021

A világtalálkozó kormánybiztosa szerint a legfontosabb célt sikerült elérniük, hiszen több látogató – köztük sok iskolás gyerek – arról számolt be, hogy az expó hatására ők is változtatnak a mindennapi szokásaikon, és az eddiginél is többet próbálnak tenni a környezet védelméért.