A Városháza eladásáról, Orbán Viktor varsói útjáról, a környezetvédelemről és az energiahatékonyságról is szó esett az Országgyűlésben

A Városháza eladásáról, a miniszterelnök varsói útjáról, a környezetvédelemről és az energiahatékonyságról is beszéltek képviselők az Országgyűlés hétfői ülésén, napirend előtt.

Fidesz: A fővárosban maffia működik

Böröcz László (Fidesz) azt mondta, hogy noha Karácsony Gergely főpolgármester tagadta, kiderült, hogy elkészült egy a fővárosi Városháza eladásáról szóló tanulmány, és még idén ősszel is tárgyalásokat folytattak a témában befektetői körökkel.

További kérdéseket vet fel Bajnai Gordon volt miniszterelnök felbukkanása, aki egy üzleti beszélgetés során elárulta, hogy mi a probléma az eladás körül menedzsment szempontból – fogalmazott a politikus.

Kiemelte, hogy Karácsony Gergely főpolgármester továbbra sem tudott megnyugtató válaszokat adni az ügyben, miközben kiderült, hogy a főváros tucatnyi ingatlant akar értékesíteni.

A képviselő szavai szerint a baloldali vezetésű fővárosban „maffia működik jutalékos rendszerben, és felosztják egymás között a piacot”. A baloldal volt miniszterelnöke pedig tanácsokat ad befektetőknek, hogy hogyan üthetik nyélbe az üzletet – fűzte hozzá.

Fónagy János nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár válaszában azt hangsúlyozta, hogy amit a képviselő felvázolt, csak egy csepp a tengerben.

Ahol az elmúlt időszakban baloldali vezetést kapott egy térség, egy település, ott megmutatkozik, hogy mi várhatna az országra – tette hozzá.

Az államtitkár kijelentette, hogy a rendszerváltozás előtti és alatti, úgynevezett spontán privatizáció során, valamint a baloldali kormányok alatt a nemzeti vagyon neves elemei kerültek külföldi tulajdonba.

LMP: Nem fizettek a szennyező nagyvállalatok a magyar költségvetésbe

Ungár Péter (LMP) arról beszélt: a zöldmozgalom jelszava a 70-es évek óta az, hogy „cselekedj lokálisan, gondolkodj globálisan”, a Fidesz zöldpolitikáját azonban úgy lehetne leírni, hogy „panaszkodj globálisan, ne csinálj semmit lokálisan”.

Hozzátette: a szennyező fizet elvet jónak tartja, ám az elmúlt 12 évben egy szennyező nagyvállalat sem fizetett a környezetszennyezés költségeiért a magyar költségvetésbe. Kifogásolta többek közt a szélenergia „betiltását”, a fosszilisenergia-előállítást és azt, hogy a kormány szerinte az agrármultik és nem a zöldgazdálkodók mellé állt.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára fontos kormányzati ügynek nevezte a környezeti örökség védelmét.

Amikor a stratégiai vállalatokkal való együttműködést kritizálja az ellenzék, a magyar emberek ellen politizál, mert az ilyen megállapodásokat a kormány Magyarország számára fontos befektetőkkel köti, a magyar családoknak biztosítva ezzel megélhetést

– mutatott rá. Hozzátette: a Mátrai Erőmű, melyet a baloldal bezáratna, több ezer ember megélhetését biztosítja a Mátraalján.

DK: A kormány nem költ a panellakások felújítására

Varju László (DK) azzal vádolta a kormányt, hogy számára az energiatakarékosság csak üres politikai szlogen, és nemet mond a panellakások, társasházak felújítására. Arra hivatkozott, hogy elégtelen minősítést kapott az a dokumentum, amelyet a kormány az európai helyreállítási alappal kapcsolatos terv részeként nyújtott be az energiatakarékossági célokról. Szerinte kiderült, hogy a kabinet továbbra sem költene a panellakások felújítására.

Az EU jelentős támogatást biztosítana energiahatékonysági célokra, ez azonban nem illeszkedne a „rezsihazugsághoz”, hiszen így ténylegesen csökkennének a lakások költségei, de „nem híznának a haverok számlái” – értékelt az ellenzéki képviselő.

Kijelentette: olyan kormányra van szükség, amelynek a rezsicsökkentés arról szól, hogy miként lehet a legjobb módon csökkenteni a családok, közülük is a legrászorultabbak kiadásait.

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára hiteltelennek nevezte a képviselő szavait, amelyek szerinte homlokegyenest ellenkeznek az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter rezsicsökkentést támadó nyilatkozataival.

Hangsúlyozta: az uniós helyreállítási alappal kapcsolatos szakmai egyeztetések már a nyár folyamán lezajlottak, Brüsszel a terveket politikai okokból, a gyermekvédelmi törvény és az illegális migráció ügye miatt nem hagyja jóvá Magyarország esetében.

Felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a baloldal ebben a helyzetben nem a magyar emberek és a vállalkozások érdekei mellett állt ki, hanem aktívan lobbizott azért Brüsszelben, hogy ezek a pénzek ne érkezzenek meg Magyarországra.

Az államtitkár emlékeztetett: a baloldal kormányon tizenötször emelte a rezsi árát, míg 2010-et követően a rezsicsökkentésnek köszönhetően átlagosan 25 százalékkal csökkent a földgáz, az áram és a távhő ára.

A Fideszről, a kormány járványkezeléséről, a költségvetésről és fővárosról is szó volt napirend előtt az Országgyűlés ülésén, hétfőn.

MSZP: A Fidesz öreg antidemokraták pártja

Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője arról beszélt: egyre „szürreálisabb”, amit a fideszes kormánytagok és politikusok művelnek a jelenlegi szociális és egészségügyi „válsághelyzetben”.

Kásler Miklós szakminiszter legfontosabb dolga az volt, hogy filmgyártási megállapodást írjon alá Szerbiával, Kövér László házelnök arra biztatta a titokszolgákat, hogy tekintsék ellenségnek, akik nyugatorientáltak, Orbán Viktor miniszterelnök pedig „szélsőjobbos, integrációellenes és szélsőséges nacionalista csoportot szervez”, hogy „Putyin megbízásából belülről verje szét az Európai Uniót” – fogalmazott.

A Fideszt az „öreg antidemokraták pártjának” nevezte, és úgy vélte: a kormánypárt ultranacionalizmusát, antidemokratikus berendezkedését nyugodtan nevezhetik hazafiatlannak, a megoldás pedig a kormányváltás lesz, egy szociális, esélyteremtő fordulattal.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára elképesztőnek nevezte, hogy a képviselő a lengyeleket Putyin-barátsággal vádolja. Hangsúlyozta:

az uniós tagság nemzeti érdek, de nem azt jelenti, hogy Magyarország nem emeli fel a szavát, ha nemzeti érdekekről van szó.

Kijelentette: amíg az ellenzék az előválasztással, lejáratókampányokkal és a járvány elleni védekezés akadályozásával volt elfoglalva, addig a kormány minden generáció számára többletforrásokat juttat, emeli a minimálbért, és visszaadja a 13. havi nyugdíjat.

A kormány mindenkori politikáját a magyar érdekből vezeti le

Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd) napirend előtti felszólalásában azt mondta, Orbán Viktor miniszterelnök Varsóban „a szélsőjobboldali Frankenstein-frakció” leendő tagjaival tanácskozott a hét végén.

Úgy fogalmazott: ezek a pártok nulla érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek, rasszisták, idegengyűlölők és magyarellenesek. Nem tisztelik a nőket, a romákat, a zsidókat, a melegeket, és a magyarokat sem, „mindenkit gyűlölnek, aki nem úgy néz ki, mint ők, és akik nem ugyanazt gondolják, mint ők” – értékelt a képviselő, hozzátéve: a Párbeszéd szerint olyan európai pártokkal kell szövetséget kötni, amelyek előreviszik Európát, és nem a „20. század sötét időszakába”.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára válaszában – kiemelve, hogy a kérdés nem kormányzati hatáskört érint – azt mondta:

Varsóban olyan politikai erők találkoztak, amelyek a bevándorlás helyett a családokat helyezik a középpontba. Hangsúlyozta: a kormány mindenkori politikáját a magyar érdekből vezeti le.

Az államtitkár kitért a 2004. december 5-i népszavazásra, amikor a baloldal magyarok ellen kampányolt, valamint megjegyezte: ha a Párbeszéd politikusa a szélsőségek ellen szeretne fellépni, először szövetségesei között kopogtasson. Ugyanis a Jobbikban még mindig van olyan aktív politikus, aki a parlamentben akarta összeírni a zsidókat – idézte fel.

Jobbik: Az emberek nem bíznak a járványkezelésben

Rig Lajos (Jobbik) a kormány járványkezelését kritizálta. Szerinte az emberek egyre bizalmatlanabbak a kormánnyal szemben, így a járványkezelésben sem bíznak.

A képviselő – aki önkéntes mentősként dolgozik – úgy értékelt: túl sok volt a politikai döntés a járványban a szakmai helyett, keveset teszteltek, „sok volt a mutyi”, így például túlárazták a lélegeztetőgépeket, nem volt egyenes a kommunikáció az oltásokkal kapcsolatban, és a mentők munkaszervezése sem megfelelő.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára közölte:

a mentőszolgálat költségvetése 26 milliárd forintról 65 milliárdra nőtt 2010-hez képest, és 34 új mentőállomást is létrehoztak.

Hangsúlyozta: a képviselő állításaival ellentétben a WHO főigazgatója és európai igazgatója is elismerően nyilatkozott a magyar járványkezelésről és oltási kampányról, kiemelve, hogy Magyarország nem politikai alapú döntéseket hozott, hanem az emberi egészséget tartotta szem előtt.

KDNP: A költségvetés sikerrel vizsgázott

Hollik István (KDNP) azt mondta, hogy a 2021-es költségvetés a pandémia, az energiaválság és a migrációs nyomás árnyékában is sikerrel vizsgázott. A gazdaság a második negyedévben 18, a harmadikban pedig 6 százalék feletti növekedési ütemet produkált – emelte ki.

Hangsúlyozta, hogy a kormány szakított a korábbi kabinetek megszorításokra épülő politikájával, ennek köszönhetően rekordot döntöttek a beruházások, miközben többen dolgoznak Magyarországon, mint a járvány előtt.

A kormánynak lehetősége van arra, hogy a nyugdíjprémium mellé jövőre visszaadja a teljes 13. havi nyugdíjat, a fiataloknak elengedje az szja-t, a családosoknak visszaadja az adójukat, és a minimálbért 200 ezer forintra növelje – sorolta Hollik István, megjegyezve: az ellenzék azonban folyamatosan támadta a költségvetést és annak minden elemét.

A válaszadó Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára azt felelte, hogy a kormány 2010 után a segélyalapú gazdaságpolitika helyett egy újfajta, munkaalapú gazdaságot kezdett felépíteni, mert a munkahelyteremtésben, a beruházások támogatásában, az adócsökkentésben és a családok támogatásában hisz.

A kabinet az elmúlt évtizedben válságálló gazdaságpolitikát hozott létre, a patrióta magyar gazdaságvédelem a koronavírus-járvány alatt is eredményes tudott lenni – szögezte le.

2013 óta a magyar növekedés minden évben meghaladja az uniós átlagot, 2013 és 2019 között az unióban a legjobb öt közé tartozott – hívta fel a figyelmet Schanda Tamás.

Jobbik: Van-e köze a jegybankelnöknek a gazdaságpolitikához?

Balczó Zoltán (Jobbik) azt kérdezte a pénzügyminisztertől, még mindig úgy gondolja-e a kormány, hogy – a monetáris politikát meghatározó, az irányadó kamatot megadó, az euró árfolyamát befolyásoló – jegybank elnökének semmi köze a gazdaságpolitikához.

Tállai András, a tárca politikai államtitkára arra emlékeztetett: a jegybank feladatait önálló törvény szabályozza, amely az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg az intézmény elsődleges teendőjeként.

Hangsúlyozta: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és annak vezetői függetlenek feladataik végrehajtása során, így nem kérhetnek, nem fogadhatnak el utasítást sem a kormánytól, sem – néhány kivétellel – uniós szervektől. Hozzátette: a kormány is független az MNB-től, így nem kötelessége a jegybankelnök megállapításait értékelni, ez se jog-, se célszerű nem lenne.

MSZP: Miért bünteti a kormány a fővárost?

Hiszékeny Dezső (MSZP) azt tudakolta az innovációért és technológiáért felelős minisztertől, szándékosan diszkriminálja-e Budapestet a kormány azzal, hogy a hullaékszállítás díját beszedő, majd a szolgáltatóknak továbbadó „állami tulajdonú vízfej” forrás-újraelosztásából egyetlen várost zártak ki, amivel 2,9 milliárd forinttal rövidítik meg Budapestet és annak lakosságát.

Schanda Tamás, a tárca parlamenti államtitkára megjegyezte: a főváros baloldali vezetése ingatlanmutyik helyett végre tehetné a dolgát, hozzátéve, „Budapest egyre koszosabb és egyre büdösebb, sodródik az élhetetlenség felé”. Példaként említette, hogy a közterületi kukák harmadát-negyedét leszereltették, ami maradt, abból ömlik ki a szemét.

Szerinte a baloldali városvezetés rövidíti meg Budapestet, miközben a kormány élhető, fejlődő, az országhoz méltó fővárost akar, amit mutat, hogy Budapest a támogatások egyik legnagyobb haszonélvezője. Jelezte: egy évközepi módosítás és biztosítja a zavartalan feladatellátást a területen.

A DK a kenderesi önkormányzat „kivéreztetéséről” kérdezett

Varju László (DK) arról érdeklődött a belügyminisztertől, miért akarják kivéreztetni a kenderesi önkormányzatot, amely szerinte a kormánypárti vezetés ellenzékire cserélése után „kisstílű bosszúpolitika” áldozata lett. Példaként hozta fel, hogy – szerinte mondvacsinált okokkal – megszüntetik a helyi közmunkaprogramot, miközben másfél éve nem fizették ki egy útfelújítás 44 milliós költségét.

Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta: a kormány nem akart, nem akar kivéreztetni egyetlen települést sem, hiszen az önkormányzatok legjobb szövetségese, amit mutat, hogy csaknem 1400 milliárdnyi adósságot vállalt át tőlük.

Hozzátette, idén 17 százalékkal nagyobb összeggel támogatják a településeket, mint egy évvel korábban, majd közölte, hamis a közfoglalkoztatás megszüntetésével kapcsolatos felvetés.

LMP: Mi lesz a fogyatékossággal élő fiatalokkal?

Ungár Péter (LMP) arra várt választ az emberi erőforrások miniszterétől, mi lesz a fogyatékossággal élő fiatalok jövője, hiszen sokuk családjában az a kérdés merül fel, mi lesz, ha a gyermek felnőtté válásával kikerül az eddigi intézményrendszerből.

Rétvári Bence, a tárca parlamenti államtitkára arra emlékeztetett: 2010 után áttörésszerű változások zajlanak ezen a területen, így mindaddig fizetik az ápolási díjat és beszámítják a szülő ledolgozott idejébe ezeket az éveket, amíg ők ápolják fogyatékossággal élő gyermeküket.

Hangsúlyozta: közel négyszeresére, 58 milliárd forintra emelkedett az e területre fordított összeg, eközben 18-ról 44 százalékra ugrott azon érintetek aránya, akik munkát tudnak vállalni.

Párbeszéd: Hogyan kezelik a baranyai munkanélküliséget?

Az innovációért és technológiáért felelős minisztertől arról érdeklődött Mellár Tamás (Párbeszéd): milyen konkrét tervei vannak a kormánynak a Baranya megyei munkanélküliség csökkentésére, jelezve, az országosnál jóval magasabb az állástalanok aránya a térségben.

Schanda Tamás – közgazdászhoz és egyetemi tanárhoz méltatlannak nevezve a képviselő állításait – azt hangsúlyozta: a 2010-es kormányváltáskor mért 12 százalékról az unió egyik legalacsonyabbjává mérséklődött a hazai munkanélküliség; a mutató Baranyában 14-ről 5,1 százalékra esett. Hangsúlyozta: 2010 óta egymillió munkahely jött létre, a rendszerváltás óta soha ennyien nem dolgoztak Magyarországon, mint napjainkban.

Fidesz: Milyen befektetések érkezhetnek Miskolc környékére?

Csöbör Katalin (Fidesz) két északkelet-magyarországi beruházást ismertetett, majd rámutatott: a kínai vállalatok számára Közép-Európában Magyarország az első számú beruházási célpont.

Északkelet-Magyarország mára a magyar gazdasági növekedés egyik motorjává vált, a kormány 2014 óta 49 vállalat közel ezermilliárd forint értékű, és 5500 új munkahelyet teremtő beruházását támogatott Borsod-Abaúj-Zemplén megyében – mondta, majd a további beruházásokról érdeklődött.

Sztáray Péter András, a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért felelős államtitkára válaszában a kormány keleti nyitás politikáját a gazdaságfejlesztés egyik pillérének nevezte.

Közölte: Kína Magyarország ötödik legjelentősebb kereskedelmi partnere, és második legfontosabb importforrása volt 2020-ban, projektjeik összesen 660 millió euró befektetési volument képviseltek 2200 új munkahelyet létrehozva.

Tájékoztatása szerint a befektetésösztönzési rendszerben 17 aktív borsod megyei telephelyet vizsgáló projekt szerepel 1,5 milliárd euró volumenben.

KDNP: Mit tesz a fogyasztóvédelem a karácsonyi időszakban a vásárlók védelmében?

Móring József Attila (KDNP) a karácsony előtti vásárlói roham idején a fogyasztók problémáira hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy ilyenkor a fogyasztóvédelemre is nagyobb feladat hárul. Külön kitért az online vásárlásra, az elemes és villogó gyermekjátékok veszélyes hibáira, és a fényfüzérek minőségére.

A fogyasztóvédelem időnként egy-egy látványos lebukás bemutatásával int arra, hogy ne dőljünk be a megtévesztésnek – mondta azt kérdezve, mit tesznek a karácsonyi időszakban a vásárlók védelmében.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára a kérdésre reagálva elmondta: a minisztérium advent első vasárnapjától szilveszterig tartó országos fogyasztóvédelmi ellenőrzési sorozatot rendelt el, melynek kiemelt célja a fogyasztók biztonsága, és az üzletek mellett a webáruházakat, illetve az adventi vásárokat is érintik.

Közölte: tavaly év végén hétszáz üzletben százezer terméket ellenőriztek, ebből hétezret próbavásárlással. Tavaly száz webáruház ellenőrzésekor mintegy 7,5 millió forintos bírságot kellett kiszabni – tette hozzá.

Független: Mi lesz az egyre rosszabb állapotú vidéki utakkal?

Farkas Gergely (független) Bács-Kiskun megye déli térsége útjainak állapotáról szólva azt mondta: bár a két számjegyű utakon történt előrelépés, az alsóbbrendű utak rossz állapotban vannak.

Sem 2020-ban, de még 2021-ben sem történt szemmel látható előrelépés ezeken a szakaszokon, ezért azt kérdezte: mire számíthatnak a térségben élők?

Schanda Tamás válaszában jelezte: a kormány folyamatosan dolgozik a magyar közúthálózat fejlesztésén. Magyarország 32 ezer kilométeres úthálózatán 2010 előtt a baloldali kormányok felelőtlensége miatt jelentős karbantartási elmaradás halmozódott fel, ezeket folyamatosan pótolják.

Közölte: 2010–2020 között 6600 kilométert újítottak meg, idén pedig további 1250 kilométeren történt fejlesztés, majd részletesen ismertette az idei Bács-Kiskun megyei útfelújításokat.

Jobbik: Mit tesz a kormány, hogy ne omoljon össze a közoktatás?

Csányi Tamás (Jobbik) azt mondta: a koronavírus-járvány által az egyik leginkább érintett terület a közoktatás. Bár a kormány az állami fenntartású intézményekben elrendelte a kötelező oltást, az egyházi és alapítványi iskolákban nem tették kötelezővé azt.

Információi szerint 15 ezer pedagógus nincs még beoltva, és jelentős részük nem is tervezi. Ezért azt kérdezte: nem tart a kormány attól, hogy januártól veszélybe kerül a közoktatás?

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára válaszában felidézte: a pedagógusok szakszervezete tavasszal azt követelte, hogy minden iskolai dolgozó kapja meg a koronavírus elleni oltást. Azt, amit a kormány most előír – tette hozzá kiemelve, hogy a gyermekek biztonsága a legfontosabb.

Ennek érdekében a kormány kétmillió, a legfiatalabbak számára is beadható vakcinát rendelt, így öt éves kor felett mindenki kaphat vakcinát Magyarországon – hangsúlyozta.

MSZP: Miért csak három százalékkal emelik januárban a nyugdíjakat?

Korózs Lajos (MSZP) arról beszélt: a bérek dinamikus növekedésével radikálisan leszakadtak a nyugdíjak az elmúlt években. Elhibázottnak nevezte az inflációkövető nyugdíjemelés technikáját, és azt mondta: 520 ezer olyan nyugdíjas van, akinek ellátási összege a százezer forintot sem éri el.

Ha minden így marad, a bérektől még radikálisabban leszakadnak a nyugdíjak – jegyezte meg.

Zsigó Róbert családokért felelős parlamenti államtitkár rámutatott: a baloldal ellenzékben folyamatosan csak ígérgetett a nyugdíjasoknak, amikor kormányon voltak, mindig csak elvettek az idősektől.

Kiemelte: a kormány azonban visszaadja az időseknek a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat. Emellett novemberben 80 ezer forintos nyugdíjprémiumot fizettek, több mint tíz százalékkal nőtt a nyugdíjak vásárlóértéke az elmúlt időszakban, és a rezsicsökkentéssel is megvédi a kormány az energiaárakat – tette hozzá.

DK: A kormány járványkezelése negyedjére is megbukott

Varga Zoltán (DK) arról beszélt: a kormány járványkezelése negyedjére is megbukott, több mint 35 ezren haltak meg a járványban, világrekorder lett Magyarország a lakosságarányos halálozásban. Ha valaki megbetegszik, akkor jóval nagyobb eséllyel veszti életét itt, mint bármelyik másik EU-s tagországban – mondta.

Kontrát Károly belügyi államtitkár közölte: a kormány azon dolgozik, hogy a magyar emberek egészségét szolgálja, összefogva az egészségügyi és a rendvédelmi dolgozókkal, az önkormányzatokkal. Szerinte a baloldal ezzel szemben politikai haszonszerzésre törekszik, és nem a magyar emberek érdekeit tartja szem előtt.

LMP: Mit tesznek azért, hogy az infláció ne egye meg az emberek jövedelmét?

Demeter Márta (LMP) azt mondta: Magyarországon az idén és jövőre is 5 százalék körüli lehet az infláció, és ha változatlan marad a gazdaságpolitika, akkor nagy a veszélye annak, hogy akár több évre is „beragadhatunk” egy 4-7 százalékos inflációs sávba. Azt kérdezte: mit tesz azért a kormány, hogy az infláció ne „egye meg” a magyar emberek jövedelmét?

Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára közölte: a magasabb infláció nem magyar jelenség, nem a magyar kormány okozta, hanem a gazdasági újranyitással jár együtt a „megugrása” mindenhol a világban.

Kijelentette: a kormány mindent megtesz, hogy „kikompenzálja” a magas inflációt. Hangsúlyozta: nőnek a reálkeresetek és megmarad a nyugdíjak vásárlóértéke is. Fidesz: mikorra fejeződik be az M44-es gyorsforgalmi út utolsó szakaszának építése? Dankó Béla (Fidesz) arról beszélt: eddig 79 kilométer épült meg a Kecskemét térségétől Békéscsabáig tartó, 120 kilométeres M44-es gyorsforgalmi útból. Azt kérdezte, mikor fejeződhet be az utolsó szakasz megépítése?

Schanda Tamás, az innovációs tárca államtitkára közölte: az M44-es út Lakitelek és Tiszakürt közötti 10 kilométeres szakaszának megépítése jelenleg is zajlik, 2021 végére lehet készen. Hozzátette: a Szentkirály és Lakitelek közötti szakasz 2024 első negyedévére lehet készen, a Kecskemét és Szentkirály közötti szakaszt pedig 2025 közepén adhatják át.

Jobbik: Hány, kizárólag külföldi állampolgárságú gyermek sportolásához nyújt tao-támogatást a kormány?

Steinmetz Ádám (Jobbik) azt kérdezte: pontosan hány, kizárólag külföldi állampolgárságú gyermek sportolásához nyújt tao-támogatást a Fidesz-kormány? Normális dolog a magyar adófizetők pénzéből támogatni azt az utánpótlás csapatot, amely kizárólag külföldi nevű játékosokkal lép pályára? – firtatta.

Jelezte, ezt a kérdést már korábban is feltette, de nem kapott rá választ.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára közölte: 2010 óta jelentősen növekedett mind a szabadidős-, mind a versenysportban résztvevők száma. Megjegyezte: az a mai sportvalóság, hogy külföldiek is játszanak Magyarországon és magyarok is játszanak külföldön.

MSZP: Miért nem tesztelnek a közoktatásban?

Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) azzal vádolta a kormányt, hogy a koronavírus negyedik hullámában „még az eddigieknél is jobban magára hagyta az embereket”. A hatósági eljárásokban teljes a káosz, nincs kontaktkutatás, a betegek és az egészséges is csak magukra számíthatnak – értékelt. Azt kérdezte: mikor lesz ingyenes a tesztelés a tanároknak és a diákoknak, illetve miért nem törlik el a regisztrációt a 5–11 éves korosztály oltása esetén is.

Rétvári Bence államtitkár azt mondta: Magyarország a negyedik hullámban is gyorsabban olt, mint bármelyik európai ország. Hangsúlyozta:

a teszteknél van egy sokkal hatékonyabb eszköz, a vakcina, ugyanakkor ez ellen az ellenzék korábban petíciót indított és igyekezett az embereket elbizonytalanítani.

Jelezte: regisztráció akkor is van helyben, ha valaki az oltási akcióhéten veszi fel a vakcinát előzetes időpontfoglalás nélkül.

DK: Miért hagyja cserben a kormány az élet számos területén a nőket?

Bősz Anett (DK) arról beszélt, hogy a kormány még mindig nem csatlakozott a családon belüli erőszak megelőzését és felszámolását célzó isztambuli egyezményhez. Az elavult szülészeti protokollok pedig rendre meggyalázzák méltóságukban az anyákat és a csecsemőket – jelentette ki. Azt kérdezte, a kormány miért hagyja cserben az élet számos területén a nőket?

Zsigó Róbert családokért felelős parlamenti államtitkár álságosnak és hiteltelennek nevezte, hogy a DK-sok a nőkért aggódnak, mert amikor tehettek volna értük, akkor nem tettek semmit. A kormány megbecsüli és támogatja a nőket, sőt arra is odafigyel, hogy a lehető legnagyobb biztonságban érezhessék magukat – szögezte le.

LMP: Hogyan végezhetnek környezetpusztító beruházásokat?

Ungár Péter (LMP) azt mondta, hogy Badacsonyörsön egy korábbi kemping területén négycsillagos szálloda épül, méghozzá úgy, hogy a beruházó letarolta a nádast, fákat vágott ki és meg kívánja szüntetni a strandot. A képviselő azt kérdezte, hogyan lehet környezetpusztító beruházásokat végezni úgy, hogy a hatóságok nem lépnek közbe?

Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára azt válaszolta, hogy a Veszprém megyei kormányhivatal a tervezett fejlesztéseket figyelemmel kíséri. A rendelkezésre álló információk szerint az önkormányzat a településrendezési szerződés megkötésén és a helyi építési szabályzat módosításán dolgozik, emellett folyamatosan egyeztet az illetékes hatóságokkal – tette hozzá.

Jobbik: A magyar sertéstartók nyár óta veszteséggel dolgoznak

Magyar Zoltán (Jobbik) arról beszélt, hogy a sertéstartók nyár dereka óta kilónként száz forint feletti veszteséggel dolgoznak. A kormány eközben Brüsszelre mutogat, hitelt kínál és részben hajlandó előre kifizetni az érintetteknek járó támogatást – bírált a politikus.

Farkas Sándor államtitkár azt felelte, hogy egyetlen uniós tagállam sem vetett be olyan széles eszköztárat a problémák kezelésére, mint a magyar. Kiemelte, hogy a piaci hullámzásokat a jövőben sem lehet elkerülni, de minél professzionálisabb, minél költséghatékonyabban termel egy ágazat, annál könnyebb ezeket átvészelni.

(Címlapfotó: MTI/Kovács Attila)