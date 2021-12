Levelet intézett a határon túli magyarokhoz Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök levélben fordul a határon túli magyarokhoz, arra kérve őket, hogy jövő tavasszal is adják le szavazatukat az országgyűlési választáson – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára vasárnap a Facebookon.

Dömötör Csaba bejegyzését azzal kezdte, hogy 2004. december 5-e nehezen felejthető traumát jelentett a magyar nemzetpolitikában. „A kettős állampolgárság bevezetésével lezártuk a népszavazás tragikus emlékét. Az elmúlt években több mint 1,1 millió külhoni nemzettársunk élt a lehetőséggel, és kapta meg a kettős állampolgárságot” – írta.

A kormány képviselője aláhúzta, a „külhoni magyar közösségek most már részt vehetnek a jövőnket alapjaiban meghatározó döntések meghozatalában, így az országgyűlési választások alkalmával is kifejezhetik véleményüket”.

„A miniszterelnök most levélben fordul határon túli nemzettársainkhoz” – közölte Dömötör Csaba, hozzátéve, a kormányfő arra kéri őket, hogy „jövő tavasszal is legyenek részesei a közös döntésnek, és adják le szavazatukat az országgyűlési választáson”. Az államtitkár kiemelte, a miniszterelnök levelében felhívja a figyelmet arra, hogy a szavazáson való részvételhez regisztráció szükséges.

Levelében a kormányfő azt is hangsúlyozza, hogy „egy veszélyekkel teli korba léptünk, melyben csak az a nemzet lesz sikeres, amelyik képes az összefogásra” – közölte Dömötör Csaba, akinek tájékoztatása szerint a miniszterelnök levelét a következő hetekben kézbesítik. „Mi is tudjuk, és azok is, akik megkapják majd: összetartozunk” – zárta bejegyzését az államtitkár.