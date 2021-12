Havazás és napsütés váltja egymást, mínusz 13 fok is lehet

A következő napokban is marad a hideg idő, a hét közepén néhol mínusz 10 foknál is hidegebb lehet. Emellett napsütésre, de olykor havazásra is készülni kell – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

(Forrás: OMSZ) Hétfőn reggel az ország északkeleti harmadában, a Dunakanyar tágabb környezetében lehet vegyes halmazállapotú csapadék. Keleten és síkvidéken eső lesz a jellemző, de nyugat felé haladva, illetve a magasabb részeken egyre nagyobb az esélye a havas esőnek, illetve havazásnak. Délután már csak elvétve eshet. A szél megélénkül, a Dunántúlon sokfelé meg is erősödik. Hajnalban mínusz 2 és plusz 3, napközben plusz 1 és plusz 7 fok között alakul a hőmérséklet. (Forrás: OMSZ) Kedden napközben főleg a Dunántúlon hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, ugyanakkor a Tiszántúlon borult maradhat az ég és a Duna-Tisza-közén is több lehet a felhő. Csak néhol fordulhat elő szitálás, jelentéktelen hószállingózás. (Forrás: OMSZ) Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Hajnalra általában mínusz 5 és plusz 1 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős helyeken hidegebb is lehet. A kora délutáni órákban 0 plusz 5 fok közötti értékek várhatók. Szerdára virradóra köd képződik, amely néhol lassan oszlik fel. Az ország nagyobb részén azonban kisüthet hosszabb-rövidebb időre a nap. Számottevő csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire mínusz 8 és mínusz 1 fok között alakul, de a fagyzugos tájakon akár mínusz 13 fok is lehet. A csúcsértékek mínusz 1 és plusz 4 fok között várhatók. (Forrás: OMSZ) Csütörtökön többnyire erősen felhős vagy borult időre van kilátás. Nyugat felől csapadékzóna érkezik. Az ország keleti, délkeleti felén inkább eső eshet, északon, északnyugaton, majd az ország nyugati felén-kétharmadán nagyobb az esélye a havas esőnek, havazásnak. A szél is többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban mínusz 10 és 0 fok között, napközben 0 és plusz 7 fok között alakul a hőmérséklet. (Forrás: OMSZ) Pénteken az ország délkeleti felén is egyre kevesebb helyen hullhat csapadék (eső, havas eső, hó, majd inkább csak hószállingózás valószínű). Szombatra virradóra köd képződhet. Napközben előfordulhat szitálás, hószállingózás, de több-kevesebb napsütés is lehet. Pénteken és szombaton is a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és plusz 4, a legmagasabb hőmérséklet 0 és plusz 9 fok között valószínű. Vasárnap is lehetnek ködfoltok. Napközben változóan felhős időre van kilátás, számottevő mennyiségű csapadéknak kicsi az esélye. A hajnali mínusz 8 és plusz 1 fok közötti értékekről délutánra 0 és plusz 6 fok közé emelkedik a hőmérséklet – olvasható az előrejelzésben.