Fehéren indult a bronzvasárnap, újabb havazás várható

Éjszaka intenzív havazás kezdődött. Közép-Dunántúlon, Közép- és Észak-Magyarországon, valamint az Észak-Alföldön is hullott a hó. Több helyen néhány centi friss hó borította be a tájat, a Kékestetőn már csaknem 20 centiméteres a hóvastagság. Az ország legmagasabb pontján jelenleg is esik a hó, ahová már szombaton is sokan kilátogattak. Az utak csúszósak, ezért a közlekedés mindenképpen fokozott óvatosságot igényel – hangzott el az M1-en.

Havazás az északi országrészben Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap reggeli adatai szerint az ország északi felében több helyen alakult ki hólepel, vagy pár centiméteres hóréteg. A legnagyobb hó Kékestetőn van, ott 19 centiméteres a hóvastagság. A Komárom-Esztergom megyei Tardost 10, míg Bajnát 7 centiméteres hó borítja. A Veszprém megyei Bakonybélen és a Pest megyei Zsámbékon egyaránt 6 centiméteres hóvastagságot rögzítettek. Budapesten is több helyen alakult ki néhány centiméteres hótakaró.



A meteorológiai szolgálat honlapja szerint az ország északkeleti területein vasárnap reggel is havazott. Nógrád megyében jelenleg is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben, mivel ott a nap folyamán több mint 5 centiméternyi hó hullhat. A meteorológiai szolgálat veszélyjelzésében azt írta: az ország északi részén napközben fokozatosan megszűnik a havazás, illetve dél felől egyre nagyobb területen havas esőbe, esőbe válthat át a halmazállapot. Kezdetben a halmazállapot váltás határán néhol átmeneti, gyenge ónos esőre is számítani lehet. Legtovább az Északi-középhegység térségében várható elsősorban havazás, kiemelten Nógrád megyében, illetve a Mátrában és a Bükkben. Az esti óráktól – mint fogalmaztak – „jelentős területi bizonytalanság mellett", dél felől újabb csapadékzóna érkezhet. Így – legkisebb eséllyel az Alföld keleti, délkeleti részén – ismét várható havas eső, illetve havazás – írta a meteorológiai szolgálat. Az előrejelzés szerint vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 6 Celsius-fok között alakul, északkeleten mérhetik az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékeket. Késő estére mínusz 2 és plusz 5 fok közé hűl le a levegő.