Orbán: Az oltási akciónapoktól azt várom, hogy rakétasebességgel növelik majd a harmadik oltást felvevők számát

A következő másfél hónapban minden településen lesz oltási akciónap – jelentette be a miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádióban. Úgy fogalmazott: azt várja ettől, hogy „a harmadik oltást felvevők száma rakétasebességgel lő majd ki”. Az elmúlt két hétben, amióta tart az oltási akció, jelentősen nőtt az emberek biztonsága. Múlt hétfő óta egymillió oltást adtak be, ezen belül pedig 115 ezren most vették fel az első vakcinát – számolt be az M1 Híradója.