A Mikulástrolin hagyott ajándékokkal a gyerekek arcára is ragyogást varázsolhatunk

Útjáraindult pénteken Budapesten az ünnepi díszbe öltöztetett mikulástroli, amelyen a Mikulás és segítője gyűjti a cipősdobozba csomagolt ajándékokat. Az ünnepi trolival normál díjszabás szerint lehet utazni a 72M, a 75-ös, a 76-os, a 77-es, a 80-as és a 83-as trolibusz vonalán december 19-ig.

A csomagokat a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a Baptista Szeretetszolgálatnak juttatja el. A Mikulástrolival normál díjszabás szerint lehet utazni a 72M, a 75-ös, a 76-os, a 77-es, a 80-as és a 83-as trolibusz vonalán december 19-ig, ezt követően a feldíszített csuklós jármű még 2022. január 6-ig közlekedik fénytroliként – közölte a BKK pénteken.

Idén 18. alkalommal szervezi meg a Cipősdoboz akacióját a Baptista Szeretetszolgálat, amely a mikulástrolin összegyűjtött ajándékokat rászoruló gyermekeknek juttatja el. Ezek a cipősdoboznyi ajándékok Magyarország legszegényebb, legtávolabbi részeibe jutnak el.

A fővárosi közlekedésszervező már hetedik éve vesz részt az akcióban. A cipősdobozba tett ajándékokat a központi, a Keleti pályaudvari, a kelenföldi, a Széll Kálmán téri és a Szentlélek téri BKK ügyfélközpontokban is le lehet adni. A mikulástroli nem csak a rajta ülő Mikulás miatt különleges.

Fényeit csaknem 10 ezer alacsony fogyasztású LED-ből összeállított fényfüzér biztosítja, és az ünnepi hangulatról különleges, egyedi belső dekoráció is gondoskodik. A mikulástroli – kihasználva a jármű adta lehetőségeket – önjáró üzemben mindennap a belvárosig közlekedik. A 75-ös, a 76-os, a 77-es és a 80-as trolibusz a Blaha Lujza térig meghosszabbított útvonalon jár majd.

Az ünnepi díszkivilágítással felszerelt csuklós trolibusz december 20. és január 6. között fénytroliként közlekedik az említett trolivonalakon. A tavalyi évhez hasonlóan idén is útnak indul még egy fényfüzérekkel feldíszített trolibusz is, amelyik szombattól a 70-es, a 73M, a 74-es, a 76-os, a 78-as, valamint a 79M troli vonalán közlekedik 2022. január 6-ig. Ezen a trolibuszon is normál díjszabás szerint lehet utazni.