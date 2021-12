Jövő, fenntarthatóság, változások és megoldások – A Planet Budapest 2021-en jártunk

Vasárnapig tart a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó. Az eseményen látványos installációkat, informatív és szórakoztató programokat látott a hirado.hu stábja. A helyszínen Krakkó Ákostól, a Kék Bolygó Alapítvány kommunikációs vezetőjétől megtudhattuk, hogy mi a Planet 2021 legfontosabb célja és üzenete. Koltay Anna, a Petőfi TV műsorvezetője pedig elárulta, hogy milyen fogadalmat tett, amelyet az elkövetkezendő egy évben igyekszik betartani.

Meg akarjuk mutatni a társadalomnak és a gazdasági világ szereplőinek is, hogy a döntésiek hogyan befolyásolják a jövőt – fogalmazott a hirado.hu-nak Krakkó Ákos, majd hozzátette: közel kétszáz magyar vállalkozás mellett Szlovákiából, Csehországból és Lengyelországból is érkeztek kiállítók, hogy bemutassák azokat az újításokat, amelyek valóban egy jobb irányba fordíthatják a jövőt. Több mint száz országból érkeztek előadók a rendezvényre, amelyen mintegy 180 kiállító mutatkozott be a Hungexpón, mintegy 20 ezer négyzetméteren.

A Planet Budapest 2021 informatív kiállításai, programjai, látványos installációi átfogó képet adnak a minket körülvevő folyamatokról, problémákról valamint arról, hogy a mindennapokban hogyan élhetünk fenntarthatóbban.

Koltay Anna is ellátogatott a kiállítása, ahol a hirado.hu-nak elmesélte, hogy miként óvja a természetet, a bolygónkat.

„Az egyén is nagyon sokat tehet. Én is azon vagyok, hogy minél többet tegyek a környezetemért, és azért, hogy jobb világban élhessenek nemcsak a gyerekeim, hanem én magam is, mert már most is baj van” – hangsúlyozta Koltay Anna.