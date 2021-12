A vállalkozások mellett az önkormányzatoknak is segítség a rezsicsökkentés

A kis- és középvállalkozások mellett az önkormányzatok is alacsonyabb áron kaphatják a rezsicsökkentés eredményeként a villamos energiát – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely arra is felhívta a figyelmet, hogy az alacsonyabb árra jogosító besorolásra elsőként jelentkeztek azok az önkormányzatok, amelyek vezetői amúgy ostobaságnak és népbutításnak tartják a rezsicsökkentést, számolt be az M1 Híradója.

Az elmúlt hetekben folyamatosan bírálta a rezsicsökkentést Márki-Zay Péter. Szerinte inkább az lenne a megoldás, ha mindenből kevesebbet használnánk. Egy múlt héten kiszivárgott videón egyenesen trágyával táplált gomákhoz hasonlította azokat, akik támogatják a rezsicsökkentést. „Ez olyan, mint a migráció, ezzel meg lehet nyerni egy választást addig, amíg az embereket sötétben tartjuk és trágyával etetjük. Ahogy mondják Amerikában, hogy úgy tartanak, mint a gombát, sötétben tartanak és trágyával táplálnak. Addig amíg a választókat úgy tartjuk, mint a gombát, addig a rezsicsökkentéssel, a migrációzással és a többivel lehet választást nyerni" – fogalmazott az ellenzék miniszterelnök-jelöltje. Mind a budapesti főpolgármester, mind a hódmezővásárhelyi polgármester elsők között volt amikor a rezsicsökkentett árra az önkormányzatoknak be kellett jelentkezni. Ennyit a hitelesség kérdéséről – ezt a Miniszterelnökséget vezető miniszter mondta a Kormányinfón. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón beszélt a rezsicsökkentés kiterjesztéséről. Közölte azt is, hogy a villamosenergia esetében a kis- és középvállalkozások számára lehetővé teszik az alacsonyabb árra jogosító, úgynevezett egyetemes szolgáltatói körbe való belépést. Azok a cégek élhetnek a lehetőséggel, amelyeknél a foglalkoztatottak száma legfeljebb tíz fő, és az éves nettó árbevételük, vagy mérlegfőösszegük 4 milliárd forintnál alacsonyabb. Ez nagyjából 21 ezer vállalkozást jelent. „Fontosnak tartjuk, hogy az önkormányzati működés is zavartalan legyen, minél kevesebb plusz terhet kelljen a járvány miatt vagy a járvány miatt előállt világpiaci helyzet következtében az önkormányzatoknak elviselni." Gulyás Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy a baloldal által irányított önkormányzatok is élnek ezzel a lehetőséggel. „Az meg csak szórakoztató kis színes, hogy akik ostobaságnak tartják a rezsicsökkentést, és akik szerint kevesebb áramot kell fogyasztani és kevesebbet kell fűteni, az ezen polgármesterek által vezetett önkormányzatok elsőként jelentkeztek az egyetemes ár (védőszárnya) alá, tehát a rezsicsökkentést, ha róluk van szó, mégis csak hasznosnak tartják" – mondta Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszer leszögezte: az alacsonyabb árra jogosító körbe való belépés, és az ott maradás is határidő nélküli lesz, tehát mindenki addig maradhat, amíg azt az árak indokolják.