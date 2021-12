Az adócsökkentések mellett újabb béremelések lesznek január elsejétől. Ötödével nő a bölcsődei és a szociális ágazatban dolgozók fizetése, emelésre számíthatnak az orvosok, az ápolók és a tanárok is, de a gazdasági szektorban is növekedést várnak. Elemzők szerint így összességében akár két számjegyű is lehet az átlagos béremelkedés jövőre – közölte az M1 Híradója.

Jelentős bérnövekedés várható jövőre A bölcsődei dolgozók bérét 20 százalékkal növeli a kormány 2022. január 1-jétől. Az M1 Híradójának a zalaegerszegi Cseperdő Bölcsődében dolgozó Lukács Andrea nevelő azt mondta, hogy nagyon örül annak, hogy a munkájuk, a hivatásuk megbecsülést kap. A szociális szektorban dolgozók is számíthatnak január elsejétől 20 százalékos béremelésre. Ez azt jelenti, hogy 2010-hez képest csaknem háromszorosára nő jövőre a szociális dolgozók bére. A Nyíregyházi Szivárvány Idősek Otthonában, melyet a református egyház tart fenn, több mint 350 idős ember egészségére vigyáznak az intézményben dolgozó szociális munkások. Az intézményvezető, Vári Zoltán a Híradónak úgy fogalmazott, hogy már számolgattak, „és ha összehasonlítjuk az ez évi átlagbért és a jövőre várható átlagbért a béremelés után, akkor mi azt tapasztaltuk, hogy 64 ezer forinttal fog átlagosan emelkedni a dolgozók bére. Természetesen ezt befolyásolni fogja az itt töltött évek száma, illetve a szociális ágazatban eltöltött évek száma, valamint az iskolai végzettsége a dolgozónak”. Szerinte a jövő évi béremelés valós segítséget ad a szociális területen dolgozóknak és vonzóvá is teheti fiatalok számára, hogy a szociális ágazatban keressenek munkát. Kapcsolódó tartalom Fülöp Attila: Húszszázalékos béremelést kapnak a szociális területen dolgozók A szociális és gyermekvédelmi terület minden dolgozója kap béremelést, attól függetlenül, hogy állami, önkormányzati, civil vagy egyházi fenntartású intézmény munkatársa. Megalapozott a béremelés A jövő évi kötelező legkisebb keresetekről hétfőn született megállapodás. Bőkezűen ad a kormány jövőre, 20 százalékos béremelés jön több ágazatban A kormány által bejelentett béremelések nem hitelből, hanem a gazdaság valódi teljesítményéből valósulnak meg – hangsúlyozta Szakáli István Loránd, a Századvég Gazdaságkutató vezető közgazdásza. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán erősítette meg, hogy 20-20 százalékkal növekszik jövőre a bölcsődei, illetve a szociális ágazatban dolgozók bére. Emellett emelkedik a tanárok fizetése is 10 százalékkal, amit 2023-ban egy komolyabb bérrendezés követ majd. Az ápolók keresete is növekszik, méghozzá 21 százalékkal. Ez az emelés az utolsó lépcsője annak a 2019-ben elindított béremelési programnak, amelynek eredményeképpen a szakdolgozói alapbérek 72 százalékkal nőnek a 2018-as illetményekhez képest. Az idei emelések után jövőre is nőnek az orvosi bérek. Így például a kétéves gyakorlati idővel rendelkezők fizetése már 600 ezer forint fölé emelkedik, azok pedig, akiknek legalább 21 éves munkaviszonyuk van, már csaknem másfél millió forintot kapnak. A közszolszolgáltatóknál dolgozók is több pénzt vihetnek majd haza jövőre. A Magyar Postánál például az idei 4 százalék után, 2022-ben 9 százalékkal emelik az alapbéreket. A Volánbusznál átlagosan 10 százalékos bérfejlesztés várható. A kulturális szektorban dolgozók bére is nő januártól, 20 százalékkal. A gazdaság más ágazataiban is érdemi keresetemelkedés várható. Elemzők szerint akár két számjegyű átlagbér-növekedésre is számítani lehet, hiszen a minimálbér és a garantált bérminimum 20-20 százalékos emelése a többi bért is megmozgatja – felfelé. „Jövőre, ha lassul az infláció, márpedig a Magyar Nemzeti Bank előrejelzéséből ez következik, akkor 2022-ben szinte minden területen jelentős reálbér-növekedés is várható. A bérek, a reálbérek emelkedése pedig tovább erősíti a fogyasztást, ami a gazdasági növekedést serkenti. A keresetek emelése a megtakarításokat is ösztönözheti, vagyis élénkülhet a magyar állampapírok iránti kereslet, így könnyebbé válhat az államadósság finanszírozása, csökkentése” – értékelt a közmédia tudósítója.