Planet 2021 – Központi kérdés, hogy miként lehet a bolygót megőrizni a következő generációknak

Folytatódik a Planet Budapest 2021 rendezvénye, mely vasárnapig tart a Hungexpón. Az expó központi kérdése, hogy miként lehet a bolygót megőrizni a következő generációknak. A szervezők szerint a kiállítás első napjainak tapasztalatai rendkívül pozitívak – hangzott el az M1 Híradójában.

Planet Budapest 2021

Több mint 180 kiállító csaknem 20 ezer négyzetméteren – a hét eleje óta zajlik Közép-Európa eddigi legnagyobb fenntarthatósági eseménye. A kiállítók többsége magyar, de lengyel, cseh és szlovák vállalkozók is érkeztek.

Látványos bemutatókkal, szimulátorokkal és élőszereplős kalandparkkal is készültek a szervezők. Az esemény lebonyolításáért felelős kormánybiztos, Joó István a Kossuth Rádióban azt mondta: pozitívak az első napok tapasztalatai, de a legfontosabb cél továbbra is az, hogy megoldást is kínáljanak a fenntarthatóság kérdéseire.

Különleges, úgynevezett vertikális farmon termesztett növényeket is bemutatnak be a Planet Budapest 2021 fenntarthatósági expón. Az eszköz újrahasznosítja az öntözésnél használt víz több mint 90 százalékát, így a világ legszárazabb pontjain is képes az élelmiszerellátást biztosítani.

Kapcsolódó tartalom

A közönségprogramok mellett szakmai konferenciákat is tartanak, amelyeken nemzetközi szervezetek elismert szakértői és kormányzati döntéshozók is részt vesznek. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter előadásában arról beszélt, hogy Magyarország mindent megtesz az élhetőbb és tisztább környezetért.

A Planet Budapest 2021 regisztráció után ingyenesen látogatható vasárnapig a Hungexpón. A helyszínre akár korszerű elektromos buszokkal is el lehet jutni a főváros több pontjáról.