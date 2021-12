Plácido Domingo szerint világverseny is lehet a Virtuózokból

Lépéstől lépésre világversennyé is válhat a hazai fejlesztésű komolyzenei tehetségkutató műsor, a Virtuózok, mely immár második éve nemzetközi szintre emelkedett. Így látja a műsorban a „szuperzsűri” szerepét betöltő Maestro Plácido Domingo. A világhírű operaénekes-karmester a Bartók Rádió Muzsikáló reggel című műsorában méltatta a Virtuózok ötletgazdáját és az ifjú zenészek tehetségét.

Öt ország húsz ifjú tehetsége száll versenybe a Virtuózok V4+ komolyzenei tehetségkutató nemzetközi megméretésén. A négy visegrádi országban és Horvátországban egy időben lesz látható a Virtuózok V4 + első elődöntője péntek este. A hazai válogatókban kiválasztott négy fiatal tehát már a két nemzetközi elődöntőben lép színpadra, a döntőben minden országból két előadóval találkozhat újra a közönség.

A zsűri is nemzetközi lesz, amelyben a részt vevő országok zenei szaktekintélyei ülnek. Magyarországot Miklósa Erika Kossuth-, Liszt Ferenc- és Prima Primissima díjas koloratúrszoprán operaénekes képviseli, az egyszemélyes „szuperzsűri” szerepét Maestro Plácido Domingo tölti be.

A világhírű operaénekes-karmester a Bartók Rádió Muzsikáló reggel című műsorában kifejtette, mennyire lenyűgözte a tehetségkutató ötlete, amely hét évvel ezelőtt fogalmazódott meg Peller Mariannban, a Virtuózok producerében.

„Remek dolog ez, nem beszélve arról, hogy a verseny nemzetközi színtérre került, nagyszerű ötlet volt bevonni öt országot. Világverseny is lehet belőle, sőt, lépésről lépésre ez meg is történik majd, hiszen már most komoly presztízse van a Virtuózoknak” – méltatta a műsort az operaénekes, aki beszélt a Virtuózok tehetségeiről is.

„Számos olyan család van, ahol a szülők különféle hangszereken taníttatják a gyermekeiket. Ők teljesen átlagos gyerekek, akiknél a zenei képzés is helyet kap, akárcsak az én unokáimnál. A Virtuózokból viszont kitűnik, hogy az itt szereplő gyermekek átlag feletti tehetséggel bírnak. A technikájuk, a beleérző képességük és a személyiségük is egyszerűen hihetetlen” – mondta a „szuperzsűri” szerepét betöltő Plácido Domingo a Bartók Rádióban.

Kiemelte azt is, hogy a televíziós műsorformátumnak köszönhetően a felnőttek is jobban megismerik a zenét, a gyerekek játékát nézve a tévében nemcsak szórakozhatnak, hanem művelődhetnek is.

A Maestróval készített interjú alább újrahallgatható

Hogy ki lesz Magyarország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Horvátország jövőbeli fiatal reménysége, a Virtuózok V4+ döntőjében derül ki, december 17-én. A Virtuózokkal kapcsolatos minden információ megtalálható a műsor weboldalán, ahol az adások is újranézhetők.

A címlapfotó illusztráció.