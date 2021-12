Jónak lenni jó – Életmentő személyes tárgyat ajánlott fel Hommonnay Zsolt

Még a hideg idő sem tartja távol a motorozástól a közkedvelt énekes-színészt, Hommonnay Zsoltot, aki kedvenc bukósisakjával érkezett meg a Duna Televízió Család-barát műsorába. A Jászai Mari-díjas színművész azonban nem vitte magával a régi motoros ereklyét, hanem felajánlotta a Jónak lenni jó! idei kampányának támogatására.

Egyre több magyar híresség csatlakozik a közmédia nagy múltú jótékonysági akciójához, a Jónak lenni jó!-hoz. A Duna Televízió délelőtti műsorában, a Család-barátban ma Homonnay Zsolt mesélt a karitatív kampányhoz kapcsolódó érzéseiről, kiemelve azt, hogy az idei akció célja, a covid-árvák megsegítése közös ügye a felnőtt társadalomnak.

„Ha egy jótékonysági akció a gyerekek megsegítéséről szól, akkor nem kérdés, hogy ahhoz csatlakozom. Mélyérzésű ember és apa vagyok, négy gyerek is szaladgál körülöttem, a kettőtől a 18 évesig, az ő boldogságuk biztosítása a legfontosabb nekem. Azokon a gyermekeken, akiknek nem adatnak meg a megfelelő életkörülmények, egyértelműen segítenünk kell” – kezdte Hommonnay Zsolt, Jászai Mari-díjas színész, akinek a zenés színház mellett a másik nagy szenvedélye a motorozás. A közmédia Jónak lenni jó! adománygyűjtő akciójához is ezzel kapcsolódik: saját motoros bukósisakjával járult hozzá a kampány sikeréhez, ezzel is támogatva a Regőczi István Alapítvány munkáját.

„Már nem először csatlakozom az akcióhoz, korábban egy világot járt zsebórát ajánlottam fel, most pedig egy olyan régi, sokat megélt bukósisakot hoztam, ami a gyermekeim születése óta megvan, már rengeteg helyen és életszakaszomban velem volt és vigyázott rám. Extra meglepetésként pedig néhány finom édesség és az elmúlt időszak színházi bemutatóinak plakátjai is az ajánlat részét képezik” – mesélt felajánlásáról Homonnay Zsolt, aki szenvedélyes motorosként még a téli időszakban sem válik meg kedvenc kétkerekűjétől, megfelelő védőfelszereléssel most is így közlekedik.

