Planet 2021 - Pureco: Magyar mérnöki bravúr segít kezelni az afrikai vízproblémákat

A magyar vízügyi innovációk nemzetközi szinten is bizonyítanak – ezt mutatják be a vízkezeléssel foglalkozó Pureco Csoport szakemberei a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozón, ahol a társaság már elkészült és két, még folyamatban lévő ghánai szennyvíztisztítási beruházását tekinthetik meg maketten és virtuálisan, VR szemüvegen keresztül is a látogatók.