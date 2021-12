Kiborult ítélethirdetés közben az egykori halálraítélt, ezúttal egy trafikot rabolt ki brutális kegyetlenséggel

Jogerősen 12 év fegyházat kapott egy egykori halálraítélt. A férfit 30 éve egy gyereklány meggyilkolása miatt akarták kivégezni, de a halálbüntetés eltörlése miatt életfogytiglanra változtatták a büntetését, amiből feltételesen szabadult. Most azért ítélték el, mert dermesztő kegyetlenséggel rabolt ki egy trafikot. Áldozata nem ellenkezett, odaadta volna a pénzt, a férfi mégis ütni kezdte és 20 centiről arcon is lőtte egy gázfegyverrel – hangzott el a Duna Televízió Kékfény című műsorában.

12 év fegyházat kapott egy egykori halálraítélt

– Bíró úr, nem tudom én ezt meghallgatni!

– Kérem?

– Azt kérem szépen, menjünk ki, alkotmányos jogom van, nem vagyok hajlandó tovább hallgatni ezt!

Egy gonosztevő háborog a büntetésén, mert talán már nem sosem jön ki a rácsok mögül. A most trafikrablásért elítélt kegyetlen férfi K. Aladár elkövette már a legsúlyosabb bűnt is, megölt egy gyereket.

Egy szombathelyi trafikhoz riasztották a mentőket 2018 november 20.-án éjjel. A vérző arcú, halálra rémült eladónő azt mondta, rálőttek. Az üzlet biztonsági kamerái rögzítették, mi történt vele.

A felvételen az látható, hogy nem sokkal az éjszakai zárás előtt a sárga pólóban látható Katalin békésen söpröget, amikor nyílik a trafik ajtaja, és fekete csuklyában, vicsorgó fogsormintás álarcban egy férfi lép be. K. Aladár az. Egyetlen szót se szól, rögtön pisztolyt ránt és arcon lövi az eladónőt. Katalin maga elé kapja a kezét és hátra hőköl. Aztán a pult mögé indul. Dulakodás jelei láthatók, az árukészlet egy része a földre zúdul, aztán az áldozat is elvágódik a padlón. Támadója ismét a fejénél fenyegetőzik a fegyverrel. Katalin ezután felkel, a pénztárgéphez érnek, átadja a bevételt a férfinak. K. Aladár a telefonját is felkapja a pultról, ám mielőtt távozna, végül visszadobja a trafikosnőnek, aki gyorsan bezárja utána az ajtót. A brutális támadót égen-földön keresték a rendőrök. Pár nappal később egy szombathelyi munkásszálláson fogták el a terrorelhárítás kommandósai.

A trafikrabló gázriasztópisztolyt használt, amivel minimum 2-3 méter távolságról szabad csak lőni, hogy ne okozzon sérülést. K. Aladár kb. 20 cm-ről sütötte el a fegyverét, szerencse, hogy az eladónő szemüveget viselt, így is megégett az arca. A férfi a bevételt követelte, majd útban a pénztárgép felé másodszor is rálőtt, aztán megütötte Katalint, aki beesett a pult mögé.

A rabló nem kegyelmezett: közvetlenül földön fekvő áldozata feje mellett – harmadszor is tüzelt. Ha a trafikosnő máshogy mozdul, a gázpisztoly végzetes sebet is ejthetett volna. K. Aladár és védője a perben azzal próbálkozott, hogy a néma kamerafelvétel nem bizonyítja, valóban elsült-e a fegyver. Csakhogy a rablás utáni első kihallgatásán a férfi egyszer ezt már beismerte.

A szakértők is bizonyították, hogy Katalin orrán akkor keletkezett elsőfokú égési sérülés amikor hátulról, közvetlenül közelről fejbelőtték. K. Aladár 185.655 forintot zsákmányolt, a bíróság szerint gyilkolni nem akart érte, de vállalta a rizikót, hogy esetleg megtörténhet.

11 éves kislányt ölt meg, majd a holttestet a patakba dobta

K. Aladár ölt már embert. A Somogyi Néplap 1988. december 10.-i száma beszámolt az előző nap lezárult gyerekgyilkossági perről. Eszerint a 11 éves K. Anita iskolai kirándulásról igyekezett haza május 5-én, az esti órákban, de lekéste a Zala megyei Lenti-Máhomfa felé tartó buszt, ezért gyalog indult útnak. Körülbelül egy kilométerrel az otthona előtt utolérte egy motorkerékpáros: K. Aladár sorkatona, aki a laktanyából eltávozást kapott. Néhány pillanattal később a 20 éves férfi csókolgatni kezdte a gyereket. Amikor a kislány ellenkezett, a baka bevonszolta az erdőbe, megtaposta és megfojtotta. Aztán a lemeztelenített, halott gyereket a Kerka-patakba dobta. A korabeli beszámoló szerint K. Aladárt a szakértők a társadalmi normákat semmibe vevő, agresszív hajlamú emberként jellemezték, akinél nem kizárt a bűnismétlés veszélye sem. A katonai bíróság aljas és kegyetlen tettéért kötél általi halálra ítélte.

A rendszerváltoztatást megelőző időben azonban már tudni lehetett, hogy a halálbüntetést is el fogják törölni. A kivégzéseket leállították. A kiszabott halálos ítéleteket életfogytiglanra módosították. Az akkor kiszabható maximum 20 év letöltése után feltételesen szabadulhattak. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa K. Aladárt is életben hagyta.

1998-ban a Frei-dosszié riportot készített Magyar halálraítéltek, akik megmenekültek a kivégzéstől címmel. A Magyar Televízióban vetített műsor egyik megszólalója az akkor már 10 éve az életfogytiglanját töltő K. Aladár volt. Arcát és nevét vállalva idézte fel, hogy mit élt át a siralomházban, a bitófa árnyékában.

„Állandó idegfeszültségben éltem. Féltem az ajtózörgéstől, a kulcszörgéstől, hogy mikor nyílik az ajtó, mikor mondják azt, hogy lépjek ki a zárkából, és onnantól kezdve nincs visszaút ”– mondta akkor K. Aladár.

Újabb 10 év múlva, 2009-ben K. Aladár megint kedvezményt kapott: feltételesen szabadulhatott. Felfüggesztett életfogytiglanja 2024-ben járt volna le, ám a még mindig csak a negyvenes éveiben járó férfi megint lebukott, így elvesztette a kedvezményét. A fegyveres rablás előtt nem sokkal vissza kellett volna mennie a börtönbe, ő azonban bujkált a hatóságok elől. Egy sátorban húzta meg magát, ám ahogy az idő hidegre fordult, beköltözött arra a szombathelyi munkásszállóra, ahol később elfogták. Nem tudta kifizetni a szállást, ekkor rabolt a trafikban. Védője azzal mentegette, hogy K. Aladár a körülmények áldozata.

„Nemcsak anyagilag, hanem az egész társadalmi megítélését tekintve is rendkívül kilátástalan volt a helyzete. Az előélete miatt nem tudott hivatalos érdemi munkát sem vállalni, munkaviszonyt létesíteni. Igazából alkalmi munkákból tudta csak fenntartani magát” – mondta az ügyvéd.

Érdemi bűntudata nincs, a felelősséget hárítja

A támadót úgy jellemezték a szakértők, hogy énközpontú, érdemi bűntudata nincs, morális gátak nem fékezik, tetteit bagatellizálja, a felelősséget hárítja.

„Mégiscsak értelme akkor van egy ilyen feltételes szabadulásnak, hogyha valamilyen esély mutatkozik arra, hogy él ezzel a lehetőséggel. Na ettől senki nem tántorította el, az, hogy ez az elnehezült helyzete volt, arra ezeregy más megoldást is lehet találni, mint vagyon elleni bűncselekményekkel pótolni legalább a sanyarú anyagi helyzetemet” – mondta a Győri Ítélőtábla tanácselnöke.

A halálfélelmet átélt trafikosnőt rémálmok gyötörték, szorongás, depresszió lett rajta úrrá, pszichiáter segítségére szorult.

Életveszélyt okozó testi sértés kísérlete és fegyveres rablás miatt, mint többszörös és különös visszaesőt, a Győri Ítélőtábla jogerősen 12 év fegyházra ítélte a férfit. A bíróság kihangsúlyozta, hogy brutalitása az eladónővel szemben teljesen indokolatlan volt, ezért nem lehetett ennél enyhébb büntetést kiszabni. A táblabíró alig pár perce indokolta döntését, amikor K. Aladár nem bírta tovább és felpattant a vádlottak padjáról.

– Mi a probléma? Nem kíván részt venni az indokoláson?

– Nézze, itt egy kivégzés zajlott, itt nem ítélkezés született.

A férfi, akinek egyszer már megkegyelmeztek, aztán feltételesen elengedték életfogytiglanjából azért borult ki ennyire, mert megint oda jutott, ahonnan kezdte. Ha a szó szoros értelmében az élete nincs is veszélyben, esetében érdekes helyzet áll elő: mivel a halálbüntetését kiváltó életfogytig tartó büntetéséből csak feltételesen szabadult 20 év után, ezért az azóta elkövetett bűneivel elvesztette a kedvezményét, vagyis ismét az életfogytiglanját tölti. Így a koránál idősebbnek kinéző, 54 éves K. Aladár a dohánybolti rablótámadásért kapott ítéletét nem tudja most leülni, de a valamikori feltételes szabadulásának a lehetőségét eltolják még 12 évvel.

