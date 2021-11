Ismét havazott – Elképzelhető, hogy szánkóval jön a Mikulás?

Télies idővel búcsúzik az ősz. Kedd reggelre megint esett a hó néhány helyen, a legtöbb a nyugati határnál, Szentgotthárd környékén, ott valóban adventi hangulata volt már a tájnak. De a magasabb hegyekben is fehér a táj. Lesz még havazás a következő napokban is, az is elképzelhető – bár egy kicsit távol van még –, hogy szánkóval jöhet a Mikulás – tudatta az M1 Híradója.