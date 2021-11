Elkezdődött a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó

Megosztás Tweet



A Planet Budapest 2021 rendezvény vasárnapig tart a Hungexpo területén, és több mint száz országból érkeznek vendégek az eseményre. A találkozó központi kérdése, hogy miként lehet a bolygót megőrizni a következő generációknak. A Planet Budapest 2021 fővédnöke Áder János köztársasági elnök – számolt be az M1 Híradója.



Még nincs késő, az emberiség jövőjét beárnyékoló környezeti, gazdaság társadalmi folyamatok megfordíthatók – ez a célja Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozónak. A vasárnapig tartó rendezvényen részt vesznek a V4-tagországok is.







Áder János köztársasági elnök a Hősök terén katonai tiszteletadással fogadta Andrzej Dudát, a Lengyel Köztársaság elnökét és Zuzana Caputovát, a Szlovák Köztársaság elnökét.

Az államfők ezután a Szépművészeti Múzeumban tárgyaltak, amelybe már Milos Zeman cseh elnök is bekapcsolódott, virtuálisan. Áder János korábban arról beszélt a Kossuth Rádióban, hogy

a Planet Budapest 2021 nem csupán egy egyhetes klímakonferencia, hanem egy vállalkozói kiállítási is lesz egyben: olyan zöldtermékeket mutatnak majd be, amelyek már elérhetők a piacon.

A köztársasági elnök azt mondta: a termékek egyebek mellett a vízgazdálkodásra, az energiahatékonyságra és a közlekedésre kínálnak megoldásokat. A kiállítók többsége magyar, de érkeznek lengyel, cseh és szlovák vállalkozók is. A cél, hogy összekössék az ötletgazdákat a felhasználókkal.

„Tehát megmutatjuk azokat a vállalkozói megoldásokat, melyek korábban az ilyen rendezvényeken nem szerepeltek. És a fiataloknak külön egy programot készítettünk, ami az ő tudásukat megpróbálja gyarapítani, érdeklődésüket pedig kielégíteni” – jelentette ki Áder János.

Az államfő hozzátette: a rendezvénynek otthont adó Hungexpóra 180 kiállítót várnak. Áder János arról is beszélt, hogy tudományos tanácskozást szerveznek a fenntartható kérdésekről, megoldásokat mutatnak be, és interaktív tájékoztatást adnak a résztvevőknek, valamint a fiatalokat játékos formában ismertetik meg a fenntarthatóság kérdésével.

Magyarország legzöldebb egyetemével, a Pécsi Tudományegyetemmel is találkozhatnak az érdeklődők a 2021. november 29. és december 5. között megrendezett Planet Budapest Fenntarthatósági Expón és Világtalálkozón.https://t.co/7w5TZvm9Jb — Komló Média (@komlomedia) November 25, 2021

„Fontos volt, hogy a kiállítást a lehető legkisebb környezeti lábnyommal szervezzük meg”

– mondta Joó István, az esemény lebonyolításáért felelős kormánybiztos a Kossuth Rádió Jó Reggelt, Magyarország! című műsorában.

„Az eseményt negyven elektromos busz segítségével közelíthetik meg az érdeklődők, ezenkívül természetesen szelektíven gyűjtjük a hulladékot, egy hulladékudvarban szét is válogatjuk ezeket, elektromos kukásautók szállítják el a keletkező szemetet, és nagyon fontos, hogy például a száznyolcvanöt kiállítónak a standját is újrahasznosítható anyagokból építettük fel, majd aki kilátogat, az látni fogja, hogy teljesen minimalizáltuk a papírhasználatot, digitális applikációkon keresztül közlünk minden szükséges információt” – számolt be a kormánybiztos.

A Planet Budapest 2021 hétfő este ünnepélyes koncerttel veszi kezdetét, amelyen Áder János köztársasági elnök és Andrzej Duda lengyel államfő is részt vesz.

A közönségnek szóló programokat keddtől tekinthetik meg az érdeklődők.