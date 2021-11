Megérkezett a tél: mínusz 10 fok és hóesés várható

Hideg idő és többször havazás is várható a jövő héten. Hajnalonként néhol akár mínusz 10 Celsius-fokot is mérhetnek, illetve napközben is alig fagypont felett alakul a hőmérséklet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.