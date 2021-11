Az első magyar labdarúgó, aki elérte a százszoros válogatottságot – Bozsik Józsefre emlékezünk

Megosztás Tweet



Kilencvenhat éve, 1925. november 28-án született Bozsik József olimpiai bajnok labdarúgó, az Aranycsapat középpályása, az első magyar labdarúgó, aki elérte a százszoros válogatottságot.

Bozsik József, becenevén Cucu, Kispesten nőtt fel. A család szegény volt, ő kifutófiúként járult hozzá megélhetésükhöz, s amikor csak tehette, legjobb barátjával, a szomszédban lakó Puskás Ferenccel rúgták a grundon a rongylabdát. Tehetségére hamar felfigyeltek, már tizenegy éves korában leigazolta a Kispesti Atlétikai Club, első felnőtt bajnoki mérkőzését 1943-ban játszotta a Vasas ellen.

Bozsik József a Magyarország – Svédország válogatott labdarúgó-mérkőzésen a Népstadionban (2:2) 1953-ban (Fotó: Nemzeti Fotótár)







1949-től a Budapesti Honvéd néven szereplő Kispestben bontakozott ki tehetsége.

A csapat a hamarosan világverő magyar Aranycsapat gerincét alkotta, a magyar bajnokságot 1952-ben veretlenül nyerte.

Bozsik a klubhűség megtestesülése volt, soha nem játszott másik egyesületben: csaknem két évtized alatt 447 bajnoki mérkőzésen szerepelt, 33 gólt szerzett és ötszörös magyar bajnok lett.

Jobbfedezet posztjáról negyven-ötven méteres, mindig pontos, tért ölelő átadásokkal hozta helyzetbe társait, elsősorban barátját, Puskás Öcsit, akivel szavak nélkül is értették egymást.

Huszonkét éves korában került a világverő magyar válogatottba, amelyben 1947. augusztus 17-én a bolgárok ellen mutatkozott be.

Az Aranycsapattal megnyerte az 1952-es helsinki olimpiát. Az olimpiai bajnok magyar labdarúgó csapat üdvözli a tribünön helyet foglaló magyar sportolókat 1952-ben, a XV. nyári olimpiai játékokon Helsinkiben (Fotó: Nemzeti Fotótár)

A címeres meztől 1962-ben, harminchét évesen az Uruguay elleni 1-1-es mérkőzésen búcsúzott.

Magyarországon elsőként ő érte el a százszoros válogatottságot, halála után két évtizeddel, 2000-ben 101-szeres válogatott lett - szerepelt ugyanis 1958-ban egy Libanon elleni mérkőzésen, amely addig nem hivatalos találkozónak számított.

Visszavonulása után a Honvéd szakosztályvezetője volt, 1966-ban és 1967-ben edzőként 47 alkalommal ült a csapat kispadján. Egyetlen mérkőzésen, 1974-ben Bécsben a magyar válogatottat is irányította szövetségi kapitányként.

Korai halálát szívelégtelenség okozta 1978. május 31-én.

Fia, Bozsik Péter maga is labdarúgó, majd edző lett, 2006-ban szövetségi kapitánnyá is kinevezték. A magyar labdarúgás történetében addig még nem volt példa arra, hogy apa és fia is üljön a válogatott kispadján.