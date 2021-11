Advent: megkezdődött az ünnepi várakozás időszaka

Advent első vasárnapjával megkezdődött az ünnepi várakozás időszaka, ami egészen Jézus születésének napjáig tart. Országszerte több városban is közös gyertyagyújtással indult az advent, sok helyen az ünnepi fényeket is most kapcsolták fel. Az M1-nek nyilatkozó esperes azt mondta: az advent a megújulás időszaka is – hangzott el az M1 Híradójában.



Fonott vessző alapra kerülnek a zöld ágak. Így készül az adventi koszorú a Debreceni Környezetvédők Társaságának programján. A foglalkozáson azt tanítják meg, hogyan lehet természetes alapanyagokból a család tagjainak bevonásával készíteni ünnepi dekorációt.

„Az nagyon fontos, hogy a közösség, a család együtt készítse. Sokkal több és nagyobb a hozzáadott értéke az ilyen dekorációnak” – ismertette Nagyné Pálfi Zsuzsa a Debreceni Környezetvédők Társasága főkoordinátora.

így ezek többségét már csak előrendelésre készítik. Az eladók azt tapasztalják, hogy járvány idején még fontosabbá vált az embereknek, hogy lélekben is készüljenek az ünnepekre.

„Ma meggyújtjuk az első gyertyát a hit nevében és ez nagyon sokat jelent ebben a helyzetben most, mert ugye a pandémia miatt nagyon sok barátunk beteg, az összejöveteleink se nem olyanok már, mert mindenki fél és ezért az ünnep nagyon sokat jelent nekünk” – mondta egy vásárló.

Az asztal közepére került az Adventi koszorú az M1 által bemutatott pécsi, idős házaspárnak az otthonában. Már nagyon várják a karácsonyt. Azt mondják tavaly a járvány miatt nem tudtak találkozni gyermekeikkel és unokáikkal, de idén már lehetőségük lesz rá.

Három történelmi egyház vezetője az összetartás és az ima erejére hívta fel a figyelmet a koronavírusjárvány idején. Közösen imádkoztak a betegek gyógyulásáért, emlékeztek az elhunytakra és közösen kértek áldást azokra, akik a bajbajutottakat segítik.

Monostori László, esperes, plébániai kormányzó az M1 Ma Reggel című műsorában elmondta, hogy az ünnepi készülődés a keresztény hagyományban már az ötödik-hatodik században kikristályosodott.

Az advent az új egyházi év kezdete is, ami egyben mindig egy megújulást is jelent. Ez az időszak tele van örömmel, hiszen Jézus születését ünnepeljük. Az advent egy meghívás arra is, hogy most figyelmesebbek, szeretőbbek, gondoskodóbbak legyünk, és figyeljünk oda azokra a dolgokra, amelyek igazán fontosak – mondta az esperes.

„A járvány nem az első karácsonyt árnyékolja be, de talán most az oltásoknak köszönhetően jobb helyzetben vagyunk, mint tavaly, amikor még nem tudtunk az oltással élni. A templomba járó hívek nagy része is beoltatta magát, felelősen gondolkodva erről” – fogalmazott Monostori László, hozzátéve, hogy a mostani időszakban nem készülnek zárásra, a védelmi intézkedések betartása mellett a templomok nyitva lesznek.

Monostori László felhívta a figyelmet arra, hogy fontos, hogy ne a keserűség, a pesszimizmus kerekedjen felül, mert az adventnek pont a remény az üzenete. Az a remény, hogy eljön a karácsony, a születés ünnepe, Jézus születésének napja.

„Sőt, adventkor még arra is készülünk, hogy Jézus másodszor is el fog jönni. Nem tudjuk, hogy ez mikor lesz, nem tudjuk sem a napot, sem az órát, de ez is egy remény, hogy egy új világot fog teremteni az Úr” – fogalmazott Monostori László, esperes.

Nem csak szűk családi körben, hanem országszerte a köztereken is elkezdődött az adventi készülődés.

A fővárosban a Szent István Bazilikánál is meggyújtották az adventi koszorú első gyertyáját.

Székesfehérváron a polgármesteri hivatal előtt kapott helyet a koszorú. Miután meggyújtották a gyertyát a Gyermekvédelmi Központ két lakójának segítségével felkapcsolták a díszkivilágítást. Pillanatok alatt fényárban úszott a tér.

Díszben pompázik Debrecen főtere is. Kétszázezer fényforrás világítja meg az ünnepet. A fények felkapcsolása a karácsonyi ünnepkör kezdetét jelenti. Az adventi időszak Jézus születésének napjáig, december 25-ig tart.