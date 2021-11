Szijjártó Péter újabb utazási megállapodást jelentett be

Megosztás Tweet



Magyarország eddig 22 országgal kötött megállapodást a vakcinaigazolások kölcsönös elfogadásáról, és ennek alapján a szabad utazásról. Most két újabb országgal zárultak le a tárgyalások – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalára feltöltött videóban.

Bármilyen variáns is jelenik meg, mindenki egyetért abban, hogy az oltással lehet a legjobban védekezni, ezért is örülünk, hogy az oltási akcióhét sikeres. Egyre többen veszik fel az első, a második és a harmadik adag oltást is. Ez a felelősségteljes viselkedés – mondta Szijjártó Péter.

A miniszter kifejtette, hogy szeretnék segíteni azokat, akik felelősségteljesen döntenek és felveszik az oltást abban, hogy minél jobban vissza tudják kapni korábbi életüket. Ennek egy része az utazási lehetőségek visszaadása.







„Egyiptommal és a Maldív-szigetekkel is megállapodtunk arról, hogy kölcsönösen elismerjük a vakcinaigazolásokat, és mindazok, akik legalább kétszer beoltatták magukat szabadon utazhatnak országaink között mindenfajta karantén és kötelezettség nélkül” – mondta Szijjártó Péter.

Egyiptommal a megállapodás a keddi napon lép életbe. Ott a 6 és 18 év közötti oltatlan gyerekeknek tesztet kell vinni magukkal. De az oltással rendelkező felnőttek és a 6 és 18 év közötti gyerekek, valamint a 6 év alatti gyerekek mindenképpen szabadon utazhatnak. Azok a gyerekek, akiknek pedig nincs oltásuk, egy negatív teszttel kell rendelkezzenek – hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter.

A Maldív-szigetek esetében egyszerűbb a helyzet, ott szerdán lép életbe a megállapodás: 18 év felett vakcinaigazolással, 18 év alatt pedig szabadon lehet utazni.