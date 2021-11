Sikeres az oltási akcióhét: a hazai népesség 23 százaléka kapta meg a harmadik injekciót

Itthon a hétvégén is folytatódik az oltási akcióhét, amikor előzetes bejelentkezés nélkül is kérhető és meg is kapható a koronavírus elleni vakcina. Az eddigi adatok azt mutatják, hogy a kampány sikeres: mostanáig a hazai népesség több mint 23 százaléka vette fel például a harmadik injekciót. Ez az arány az Európai Unióban alig több mint 8 százalék – számolt be az M1 Híradója.