Nőni fog a migrációs nyomás, a nagy csoportos elfogások mindennaposak

Minden korábbinál nagyobb lesz a migrációs nyomás a következő hónapokban – erről is beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A kormányfő azt mondta: naponta több mint 30 ezren indulnak el Afganisztánból a Balkán felé, Brüsszel pedig ahelyett, hogy a megállításukon dolgozna, menedzselni akarja a migrációt – számolt be az M1 Híradója.



Szinte már kizárólag csak migránsokat látni a magyar határhoz közeli Horgoson. A szerb oldalon, az egykori határrendészeti épület az egyik fő gyülekezőhelyük. Senkit sem engednek a közelébe. Még az M1 Híradó stábját sem.







Egy migráns egy csövet is felkapott, amikor meglátta az M1 kameráját, és fenyegetőzött, hogy ne forgassanak róla. A helyiek éppen az ilyen esetek miatt félnek. Azt mondják: a migránsok a házaikba is bemennek.

„Egymagam vagyok, a gyerekek nincsenek idehaza. Én bizony, hogy nem jövök ki, mert nálam elég nagy is a lakás, és félek, hogy bejönnek majd idővel. És akkor nem mindegy” – mondta egy helyi lakos.

Néhány kilométerrel a szerb–magyar határ előtt ruhákat és gyógyszert osztanak a civil szervezetek egy belga rendszámú kamionból. Abban is segítenek a határsértőknek, hogy egy-egy próbálkozás előtt feltöltik a telefonjukat. És ha kell, orvosi ellátást is adnak nekik.

A horgosiak szerint ez mindennapos. Azt is mondják: buszokkal és taxikkal érkezik a határhoz az utánpótlás.

„Tömeges, erőszakos és szervezett migrációval találkozunk Európa külső határain”

– mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Idén eddig már 109 ezer határsértőt fogtak el a hatóságok itthon. Bakondi György szerint ez háromszoros növekedés a tavalyi évhez képest.

„A csoportos elfogások mindennaposak. A szervezettség kétségtelen. Növekszik az erőszakkal fellépő migránsok száma, létrával, dobálással és egyéb eszközökkel a rendőrjárőröket és a határőrizeti eszközöket is támadják” – mondta.

Ezt a migránsok sem tagadják. Ők ugyanis mindenáron be akarnak jutni az unióba. Egyikük az M1 stábjának azt mondta: mindegy, hogyan, de szeretne eljutni a célországig.

„Gyalog próbálok Magyarországra jutni. Aztán onnan Ausztriába, Ausztriából meg Olaszországba” – közölte egy marokkói férfi.

A magyar kormány továbbra is kitart amellett, hogy elutasítja az illegális bevándorlást

Menczer Tamás államtitkár azt mondta: Brüsszelben azt gondolják, hogy a bevándorlás hasznos, a magyar kormány szerint azonban a migráció nem a megoldás, hanem maga a probléma.

„Amíg ez a kormány, az Orbán-kormány vezeti Magyarországot, addig a kerítés állni fog, addig a rendőrök és a katonák ott lesznek a határon, addig a jogi környezet adott lesz, és addig a bevándorlás ellen mindent meg fogunk tenni, addig ide illegálisan nem jön be senki” – jelentette ki pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára.

Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban megerősítette: a szakértők számításai szerint még tovább nő a migrációs nyomás a déli határon. A miniszterelnök úgy fogalmazott: határvédelemre a jövőben valószínűleg még inkább szükség lesz.

„Megindulnak Európa felé. Legnagyobb valószínűséggel a balkáni útvonalon, ezért arra kell készülnünk, hogy a következő hónapokban minden korábbinál nagyobb nyomás lesz Magyarország déli határán. Brüsszelnek is arra kell készülnie, hogy ez bekövetkezik, ezért abba kell hagynia azt, amit most csinál, hogy aki megvédi Európát, azt megbünteti. Nem megbüntetni kell bennünket, hanem, ha már nem is jutalmaznak meg bennünket, legalább a költségeinket vagy annak egy tisztességes részét fedezniük kellene” – mondta a kormányfő.

Orbán Viktor hozzátette: miközben Brüsszel a fizikai határvédelemre nem ad pénzt, mindent támogat, ami a migrációt segíti.