Megérkezett a tél: kifehéredett a táj

Délután sűrű havazás váltotta az esőt az ország nyugati felében. Sopronban gyorsan kifehéredett a táj, a hegycsúcsokon tíz centi hó is esett. A Bakonyban és az Északi-középhegységben is várnak még havat a meteorológusok. A Magyar Közút felkészült a téli viszonyokra – számolt be az M1 Híradója.