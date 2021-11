Ma kiderül milyen lesz a karácsonyunk

Megosztás Tweet



Katalin kopog is – meg nem is: a fagyos reggelt az ország túlnyomó részén enyhe, egyes helyeken igen enyhe nappal követi.

Szakadozik, csökken a felhőzet, ugyanakkor jó eséllyel az Északi-középhegység területén egész nap borult, párás idő lesz a jellemző. A legtöbb napsütés az Alföld délkeleti részén valószínű – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.







Estétől vastagszik a felhőtakaró, késő este északon egy-egy helyen az eső is eleredhet. A többnyire mérsékelt délkeleti szél időnként megélénkül, Sopron könyékén meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4 és 9 fok között alakul, az Északi-középhegységben néhol ennél hidegebb, míg délkeleten néhány fokkal melegebb is lehet. Késő estére -2, +6 fokra hűl le a levegő.

Nyugat felől egyre nagyobb területen megvastagszik a felhőzet, és főként a nyugati és északi tájakon helyenként az eső is elered. A délkeleti, keleti szél a Nyugat-Dunántúlon északira fordul, és időnként megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +5 fok között valószínű.

