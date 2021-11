Fővárosi Fidesz: Úgy tűnik Karácsonyék félnek valamitől

Megosztás Tweet



Három hete kezdődött a Városháza eladása körüli botrány. Azóta számtalan kérdésben vártuk Karácsony Gergely válaszait az ügyben. Három hét után sikerült elérni, hogy vizsgálóbizottság álljon fel, de a testület csak két hetet kapott a munkára – írták a Fidesz Budapest közösségi oldalán.

A budapesti Fidesz szerint úgy tűnik Karácsonyék félnek valamitől, mert a vizsgálóbizottság kezét egy módosító indítvánnyal meg akarják kötni.

„Valahogy Bajnai Gordon volt miniszterelnök városházi jutalékos és baloldali cápás kijelentései nem kerültek be a vizsgálható témák közé”





– tették hozzá.

Ezenfelül be is akarják magukat biztosítani: a baloldal (DK, Momentum, MSZP, Párbeszéd) lesz többségben a testületben – hívták fel a figyelmet, majd hozzátették: „az az érzésünk, mintha a Tanú című filmben lennénk: már a felmentő jelentés is elkészülhetett” – hívták fel a figyelmet.

Továbbra is azt látjuk, hogy a főpolgármester terel és ködösít, de nem fogunk megállni – jelentették ki.

A címlapfotón: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)