Mutatjuk, melyik vakcinából mennyi van Magyarországon

A Magyarországra érkezett vakcinák típusáról és mennyiségéről tettek fel tájékoztatást a Koronavírus.gov.hu oldalra szerdán.

A kormányzati oldalon közzétett tájékoztatóban azt írták: a járvány negyedik hullámának felszálló ágában vagyunk, Magyarországon is nő a fertőzöttek száma. A delta vírusmutáns agresszív terjedése miatt a be nem oltottak vannak a legnagyobb veszélyben, ezért őket továbbra is arra kérik, hogy oltassák be magukat. A megerősítő harmadik oltást szintén mindenkinek ajánlják, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását.

Az országban továbbra is bőven van vakcina mindenkinek, akár a megerősítő harmadik oltásra is.







A most tartó oltási akcióhéten a kórházi oltópontokon és a hozzájuk kapcsolt internetes időpontfoglalóban továbbra is öt vakcina – a Pfizer, a Sinopharm, a Moderna, az AstraZeneca és a Janssen – érhető el.

A háziorvosoknál az általuk leadott igények szerint elérhetők az egyes oltóanyagok.

Tudatták, hogy Magyarország összesen 24 millió adag oltóanyagot vár az uniós beszerzésből, ennek nagy része megérkezett. Az ország által vásárolt, egymillió ember oltásához érkezett orosz vakcina már elfogyott.

A Sinopharm továbbra is elérhető, a keleti vakcina beszerzésének köszönhetően Magyarország más országokat megelőzve érte el a lakosság többségének oltását, előbb kezdődhetett meg az ország és a gazdaság újraindítása, a korlátozások eltörlése és a harmadik oltások beadása – írták.

Ide vagy a táblázatra kattintva nagyobb méretben is megtekintheti az adatokat.

Ismertették: az eddig érkezett 28 millió adag vakcinából 14 millió adagot adtak be eddig első, második és harmadik oltásra. Jelenleg több mint 10 millió adag vakcina van még. A sikeres beszerzéseknek köszönhetően arra is van elég vakcina, hogy Magyarország szükség esetén vakcinát adományozzon azoknak a szomszédos országoknak, szövetségeseknek, partnereknek, amelyeknek nincs elég oltóanyaguk – tették hozzá.

Kiemelték, hogy Magyarországon a vakcina elérhetősége nem akadálya annak, hogy valaki beoltassa magát, ez már kizárólag egyéni döntés kérdése. A regisztrációs honlap és az online időpontfoglaló folyamatosan nyitva van.

A háziorvosok a megyei oltási munkacsoportoknak jelezhetik vakcinaigényüket a praxisukban esedékes oltásokhoz. A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, ez esetben az üzemorvosok is elvégezhetik az oltást – fűzték hozzá.

Azt írták: Magyarország hosszú távú célja, hogy önellátó legyen oltóanyagokból, ezért épül Debrecenben az oltóanyaggyár, ahol majd a – jelenleg még fejlesztés alatt álló – koronavírus elleni magyar vakcina gyártását is tervezik.

Emlékeztettek, hogy november 22–28. között tart az oltási akcióhét a kórházi oltópontokon, ahol akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is lehet kérni az oltást.

Az összeállítás végén táblázatos formában is ismertetik a Magyarország által lekötött EU-s beszerzésű és keleti vakcinák mennyiségét. Továbbá a Magyarországon jelenleg alkalmazott vakcinákról – szintén táblázatos formában – közlik azok gyártóit, azt, hogy hány oltás szükséges azokból, hány nap különbséggel, valamint hogy krónikus betegeket oltanak-e vele.