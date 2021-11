Bodó: Újabb kormányzati segítség a magyar munkaerőpiacnak

Megosztás Tweet



A kormány a kisgyermekes szülők munkaerőpiaci elhelyezkedésének támogatására új, havi 100 ezer forintos ösztöndíjjal egybekötött képzési lehetőségeket tartalmazó pályázatot indított. A program célja, hogy 2022 végéig legalább 2500 kisgyermekes szülő képzése valósuljon meg – mondta Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára az M1 Ma reggel című műsorában.



A kisgyermekes szülők elhelyezkedését segítő ösztöndíjprogram célja, hogy aki korábban, bármilyen okból nem tudott szakmát szerezni, az most megtehesse. A kormány a kisgyermekes szülőknek lehetőséget akar biztosítani az általános iskola befejezésére vagy egy szakma megszerzésére. Más-más élethelyzetet jelent, ha valaki egyedülálló, és ha gyermekről, gyermekekről kell gondoskodni – fejtette ki Bodó Sándor.







Itt lép be az újonnan indult program, amely lehetőséget ad arra is, hogy a kisgyermekkel otthon töltött idő alatt például informatikai, nyelvi képzésen vehessen részt, aki belép a programba, hogy az otthon töltött idő után magasabb képzettséggel térhessen vissza a munkaerőpiacra.

Bodó Sándor hangsúlyozta, hogy összetett programról van szó, lényege, jelenleg a munkaadók jelentős része szakképzett munkaerőt keres, ezért a kormány szorosan együttműködik a munkaadókkal, a háttérintézményekkel, hogy a munkaerőhiányt enyhíteni lehessen.

Kiemelte, hogy

az ösztöndíj teljesítményhez kapcsolódik, tehát a program lezárultakor igazolni kell a sikeresen elvégzett tanfolyamot.

Az államtitkár hozzátette: a támogatás szabad felhasználású, fordítható tanfolyamokra, de akár gyerekfelügyeletre is, például egy tanfolyam elvégzésekor, nincs szigorú korlátozás. Az összeget a Magyar Államkincstár folyósítja, a pályázó pedig legjobb belátása szerint használhatja fel, de a program végén szükséges egy bizonyítvány.

3 milliárd forint összkerettel indult a program

Az ösztöndíjprogram összkerete a 2021-es és a 2022-es években 3 milliárd forint, eddig 1300-1400 szülő jelentkezett. A program a következő évben is folytatódik. Akár mind a két szülő részt vehet ebben, megkötés az, hogy a 18. életévüket töltsék be. A mostani programból Budapest és Pest megye kimarad, mert a tapasztalatok szerint itt piaci viszonyok között is könnyebb elhelyezkedni, mint más vidéki területeken,

Oda kell koncentrálni a segítséget, ahol a legnagyobb szükség van rá.

Végezetül Bodó Sándor kiemelte: bár már 4,7 millió munkavállaló dolgozik Magyarországon, programokat kell indítani a foglalkoztatás növelésére, hogy elérhető legyen a teljes foglalkoztatottság, ráadásul munkaerőhiány mutatkozik Magyarországon, így például a kisgyermekes szülők munkaerőpiaci tartalékot is jelentenek.