Vaddisznók randalíroztak a budai lakótelepen – VIDEÓ

Vaddisznók árasztották el a Gazdagréti utat a XI. kerületben – számolt be róla a Bpiautósok.hu, melynek egyik olvasója készített felvételt a nem mindennapi eseményről.

A beszámoló szerint a zabolátlan vadállatokról készült videó a XI. kerületben, Gazdagréten készült csütörtök délután.







Egyre gyakrabban fordul elő, hogy vaddisznók jelennek meg az erdő közeli hegyvidéki utcákon, kertekben – írta a Hegyvidék.hu.

A lap magyarázattal is szolgált a jelenségre: a vaddisznók élőhelye elsősorban az erdő, időszakosan azonban a mezőgazdasági területeket is meglátogatják. Az erdőben elsősorban makkot fogyasztanak, és alkalmanként úgy „felporszívózzák” azt, hogy akár az erdők természetes megújulását is nehézzé teszik.

Amikor csökken a táplálékkínálat vagy nehezebben elérhető (pl.: a száraz talajból nehezebben kitúrható) felkerekednek, és olyan helyre költöznek, ahol nem kell nélkülözniük, és a nyugalmukat sem zavarják meg a vadászok, így jutnak el a lakott területekre, például a Hegyvidék erdős részeire.

Táplálék, nappali rejtekhely bőven akad itt, és ami a legfontosabb: békéjüket legfeljebb a kutyasétáltatók zavarják meg.