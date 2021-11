Oltási időpontfoglalás és regisztráció nélkül – nagy siker volt az első vakcinázási nap

Megosztás Tweet



Óriási az érdeklődés az oltópontokon: egész nap regisztráció és időpontfoglalás nélkül lehetett kérni a koronavírus elleni vakcinát 101 oltóponton az országban, reggel 7 és este 7 óra között. Hétfőn több helyen sorok alakultak ki, olyan sok volt az érdeklődő. A szakemberek arra számítanak, hogy egy szokásos naphoz képest ma kétszer-háromszor többen vehették fel az oltást, csak azért, mert nem kellett regisztrálni.



Százak álltak sorba hétfőn kora reggel az egyik székesfehérvári oltópontnál. Regisztráció és időpontfoglalás nélkül mindenkit beoltottak. Az oltás felvételéhez elegendő a személyi igazolvány, a tajkártya és egy hozzájáruló nyilatkozat.







Fejér megyében hét településen oltanak a héten. Több szakrendelőben is van oltópont, így sokan a lakóhelyükön kaphatják meg a vakcinát. „Felkészültünk személyzettel, mindenféle eszközökkel, hogy akár 20 ezer főt is be tudjunk oltani a megyében” – mondta Reiber István, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház járványügyi főmunkatársa, aki ezen a héten oltáskoordinátorként dolgozik.

Napközben sem enyhült a roham Szombathelyen. Sokan most döntöttek úgy, hogy kérik az első oltást. Miskolcon sem volt megállás: sokan itt is időpontfoglalás nélkül érkeztek.

Az orvosok úgy számolnak, hogy sokkal több oltást adnak be ezen a héten, mint az elmúlt hónapokban.

„Időpontfoglalással, időpontfoglalás nélkül, lakossági regisztrációval vagy anélkül is jöhet bárki az oltásra. És biztatjuk a lakosokat, hogy használják ki ezt a hetet erre”

– mondta Jánosikné Szabó Tünde, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház ápolási szakmai vezetője.

Hiába esett az eső, Pécsen még kora este is hosszú sorokban vártak védőoltásra a páciensek. Voltak, akik munka után érkeztek.

„Várunk mindenkit, akár az első oltásra, akár a harmadik oltásra. Készen állunk az oltási hétre” – mondta el a Híradónak Sebestyén Andor, a PTE Klinikai Központ elnöke.

A Honvédkórházban is van elég hely: nyolc oltóponton várják a jelentkezőket. Wikonkál Norbert főigazgató hangsúlyozta: nem szabad hinni a pletykáknak, be kell adatni a vakcinát.

Közben még mindig emelkedik az új betegek száma: a hétvégén több mint 27 ezer új fertőzöttet azonosítottak, és 392 ember halt meg a vírus miatt.

Több mint hatmillióan már beolttatták magukat itthon, sokan viszont még mindig nem.

Ők nemcsak magukra, hanem másokra is veszélyesek – erről a kormányszóvivő beszélt az M1-en. Szentkirályi Alexandra szerint ezért kellett szombattól elrendelni a kötelező maszkhasználatot.

„Ez tud segíteni a járvány terjedésének csökkentésében, de az igazi megoldás az az oltás, éppen ezért mi is minden eszközt megragadunk, most éppen a futó oltási hét keretében arra, hogy az oltásra buzdítsuk az embereket” – mondta Szentkirályi Alexandra.

Hétfő reggelig csaknem 6,025 millióan kapták meg a vakcina első dózisát. Közülük több mint 5,794 millióan a második, 1,834 millióan pedig már a harmadik oltásukat is felvették.

