Több mint 100 ezer migránst és 1100 embercsempészt fogott el a magyar hatóság idén

Megosztás Tweet



Jelentősen növekszik a magyar határra nehezedő migrációs nyomás. Ebben az évben mostanáig már több mint 107 ezer illegális migránst és több mint 1100 embercsempészt fogtak el. Ezzel együtt nem csak számokban, hanem szervezettségben és az erőszakos fellépésben is érzékelhető a migrációs nyomás fokozódása – hangzott el az M1-en. A magyar határt, így az Európai Uniót 2015 óta védi a magyar kerítés.



Nagyobb üzlet az embercsempészet, mint a drog, ezért egyre több alvilági banda vállalja, hogy fejenként ezer euróért, átszámítva csaknem 400 ezer forintért migránsokat csempész be az unió országaiba – erről Georg Spöttle beszélt az M1-en.







A Nézőpont Intézet elemzője szerint jól látszik, hogy a tél közeledtével egyre erősebb a migrációs nyomás a déli határon. Csak ebben az évben már több mint 107 ezer illegális migránst és több mint 1100 embercsempészt fogtak el, ez többszöröse a tavalyi számoknak.

Georg Spöttle hozzátette:

az unió határainak megvédésére – bár közös érdek lenne – még sincs meg a kellő akarat Brüsszelben.

A héten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt több mint négyszáz migránssal szemben intézkedtek a magyar határőrök. A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésük során tunéziai, pakisztáni, bangladesi, jemeni, szudáni, afgán, szír, eritreai, szomáliai, dzsibuti, török, indiai, palesztin, szomáliai és marokkói állampolgárnak vallották magukat, azonban sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni.

A magyar határhoz közeli vajdasági területeken is sok a bevándorló. Horgoson és Szabadkán a taxisok szó szerint embercsempészetbe kezdtek: ők szállítják az illegális bevándorlókat a határra és vissza, közölte az M1 Híradó. A helyi lakosság elmondása szerint néha öt-hat megtelített taxi is halad egymás után. A migránsok a helyi kisbolthoz is csoportosan járnak, emiatt a lakók a gyerekeket nem merik az utcára engedni. A kisboltban dolgozó nők védelmében helyi férfiak jönnek be zárásig, ugyanis a bevándorlók általában este jönnek a legnagyobb létszámban.

Brüsszelt csak a migránsok érdeklik, a Soros-hálózat pedig megnyitná a határokat

Brüsszel 700 ezer eurós humanitárius támogatást nyújtott a fehérorosz határon rekedt migránsoknak – közölte szerdán az Európai Unió brüsszeli végrehajtó testülete. A magyar határt, így az Európai Uniót 2015 óta védi a magyar kerítés. A magyar kormány eddig több mint 1,5 milliárd eurót, csaknem 600 milliárd forintot költött el határvédelemre, a kormány álláspontja szerint így jogosan elvárható, hogy Brüsszel hat év után térítse meg a külső határokat védelmező országoknak a határvédelem költségeit.

A lengyel határ megnyitásában látja a fehérorosz határnál kialakult konfliktus megoldását a Soros-hálózat lobbistája. Gerald Knaus a schengeni, illetve az uniós jogra hivatkozik, amely szerint nem lehet kitoloncolni a tagországokba érkező migránsokat. Szerinte ezután egy harmadik, „semleges országban” kellene letelepíteni a migránsokat, és már ötlete is van, melyik ország legyen az.

Észtország is kerítést épít a migránsinvázió ellen

Még mindig több ezer migráns vár arra a fehérorosz–lengyel határon, hogy valamilyen úton-módon átjussanak a drótkerítésen. Az éjszakai órákban is volt áttörési kísérlet, de ezeket ismét visszaverték a lengyel határőrök. Közben a varsói kormány bejelentette, hogy a migránsok elhagyják a Kuznica környékén létesített tábort. A helyzet azonban továbbra is feszült a térségben, ezért Észtország bejelentette, hogy 1700 katonát mozgósít és drótkerítést épít a határon.

Újabb migránsválságra számít a Frontex igazgatója

Az Európai Uniónak fel kell készülnie arra, hogy elég gyorsan további migránsválságok következhetnek be – jelentette ki Fabrice Leggeri, az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynökségének (Frontex) igazgatója az AFP francia hírügynökségnek adott interjúban.

Véleménye szerint az állandó határzár megépülése segíteni fogja a határt védők munkáját, mivel hatékonyan csökkenti a határsértéseket, így a visszatoloncolandók számát is.