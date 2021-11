Elkezdődött az oltási akcióhét – mutatjuk a tudnivalókat

Megosztás Tweet



Hétfőn reggel megkezdődött az oltási akcióhét, az oltakozni vágyókat minden nap 7 és 19 óra között az ország 101 kórházában és szakrendelőkben is várják.

Igazolást kap egy nő, miután beoltották a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina harmadik, emlékeztető adagjával a Jósa András Oktatókórházban kialakított oltóponton Nyíregyházán 2021. november 13-án (Fotó: MTI/Balázs Attila)

György István a Kaposi Mór Oktató Kórháznál tartott sajtótájékoztatóján korábban felhívta a figyelmet arra, hogy vasárnap záruló akcióhéten oltásra érkezőknek nem kell előzetesen időpontot foglalniuk, időpontra bejelentkezniük, regisztrálniuk, így azok is könnyen hozzájuthatnak a vakcinához, akiknek nincs vagy nehézkes az internetelérése, illetve a megadott felületeken „nem tudnak csatlakozni az egészségügyi rendszerhez”. Hozzátette, az oltást végző kórházakról, szakrendelőkről ugyanakkor a koronavirus.gov.hu oldalon is lehet tájékozódni.







A kormány által elrendelt akcióhetet az országos oltási munkacsoport és a megyei oltási munkacsoportok, valamint az országos kórházi főigazgatóság szervezi az operatív törzs iránymutatása alapján. Rámutatott, hogy az oltóhelyeken mind az öt Magyarországon forgalomban lévő oltóanyag,

vagyis a Pfizer-vakcina, a Moderna, az AstraZeneca, a Janssen és a Sinopharm is rendelkezésre áll, a Szputnyik V már elfogyott.

György István kiemelte: kérték a kórházaktól, hogy az érkezők számának függvényében folyamatosan nyissák ki az oltóhelyeket, lehetőleg ne legyenek hosszú várakozások, ennek elkerüléséhez a honvédség is segítségét nyújt.

Magyarországon a pandémia agresszív, felfutó időszakban van, az oltás az egyetlen hatékony védekezési eszköz ellene, ezért arra biztat mindenkit, aki még nem tette meg, hogy oltassa be magát, akiknél pedig már 4-6 hónap eltelt a második oltás óta, kérje a harmadikat – fogalmazott az államtitkár. Hangsúlyozta:

az oltatlanok a saját egészségüket, életüket, a családjukat, szűkebb és tágabb környezetüket is veszélyeztetik.

Jelezte, hogy az időpontfoglaló és az oltóhelyek az akcióhét után is nyitva lesznek, az akcióhét tapasztalatai alapján döntenek hasonló intézkedésekről.

György István az MTI-nek az oltási akcióhét iránti várható érdeklődésre vonatkozó kérdésére azt mondta: nem mer jóslásokba bocsátkozni, fontos, hogy minél többen jöjjenek.

Az oltási folyamat lelassult Magyarországon, elértük a hatmillió oltottat, szeretnék, ha a járvány felfutó időszakában az oltás fontossága egyre jobban tudatosulna azokban, akik még nem éltek annak lehetőségével – közölte.

György István fontosnak nevezte a maszkviselést a zárt terekben, s azt kérte, az emberek kísérjék figyelemmel a kormány ezzel összefüggő döntéseit is, mert a járvány elleni védekezés, a negyedik hullám letörése csak együtt, összefogással sikerülhet.

Müller Cecília: Mindenki vegye fel a harmadik oltást is!

Müller Cecília a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában arra hívta fel a figyelmet, hogy november 22. és 28. között oltási hetet szerveznek Magyarországon.

A már jól ismert kórházi és az újonnan nyitott oltópontokon reggel 7 és 19 óra között – előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is – várják azokat, akik fel szeretnék venni az első, a második vagy a harmadik oltást.

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg:

Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

.A tiszti főorvos az oltási héttel kapcsolatos várakozásairól úgy fogalmazott: .A tiszti főorvos az oltási héttel kapcsolatos várakozásairól úgy fogalmazott:

Az országos tiszti főorvos kiemelte, nagyon bizakodó, és az is szeretne maradni, hiszen „az emberek már a saját szemükkel és tapasztalataikkal is láthatják”, hogy a védőoltás a legalapvetőbb védelmi eszköz a koronavírus-járvány leküzdésében.

„Bizakodó vagyok, hogy a józan ész felülkerekedik az aggodalmak, a tévhitek és a dezinformációk fölött” – hangsúlyozta.

Arról, hogy az oltások biztosította védettség a korábbi egy évre becsülttel szemben 4-6 hónapig tart, Müller Cecília azt hangsúlyozta: az eredeti vuhani törzshöz képest már rengeteget változott a vírus genetikai állománya, abban nagyon sok mutáció következett be.

„A negyedik hullámban éppen a delta típussal küzdünk” – jegyezte meg.

Mivel a vakcinákat az eredeti, vuhani változatra fejlesztették ki, ezért szükséges a variánsok miatt megerősítő oltást is felvenni

– magyarázta, egyúttal mindenkit a harmadik oltás felvételére buzdított, aki már legalább négy hónappal ezelőtt magkapta a vakcina második dózisát.

A variánsokra utalva kiemelte: pont ez az oka, hogy nem lehet megmondani, meddig tart a vakcinák védelmi képessége. Hozzátette: a nemzetközi tapasztalatokkal összecsengve Magyarországon is azt látják, hogy valamennyi vakcina esetében 4-6 hónappal a második oltás után csökken a szervezet immunválasza. Ez a sejtes immunitásra és az ellenanyagszintre egyaránt igaz.

A vírus megváltozása miatt többlet antigénhatásra van szüksége a szervezetnek ahhoz, hogy a védelmi szintet az első két oltás által biztosított 80-90 százalékos szintre emelje – mutatott rá az országos tiszti főorvos.

Hangsúlyozta, hogy

a koronavírus megváltozásával a kórokozó „viselkedése” is megváltozott,

ezért is tud most a delta típus „rendkívül gyorsan, rendkívül sokakat megfertőzni rendkívül veszélyes formában”.

Müller Cecília arra figyelmeztetett: egy makkegészséges fiatalnak sincs semmilyen garanciája arra, hogy megfertőződése esetén nála nem súlyosan zajlik a betegség. Ezért fontos az egyéni védelem.

A tisztifőorvos jelezte azt is, hogy az oltási hétbe bevont oltópontok listája megtalálható a koronavirus.gov.hu oldalon. Időpontot foglalni az oltási hét alatt is lehetséges, az időpont nélkül érkezőket érkezési sorrendben oltják be.