Városháza-gate: újabb gyanús ingatlanügy a fővárosban

Folyamatosan derülnek ki újabb részletek a főváros ingatlaneladási ügyei körül. Most a Magyar Nemzet írt arról, hogy egy bécsi úti telek értékesítése is gyanús lehet, amelyről egyébként Karácsony Gergely nemrég közösségi oldalán azt állította, az előző városvezetés idején kezdődött az értékesítése, csakhogy a Magyar Nemzet szerint ez nem igaz. A Városháza eladásáról is szivárogtató álarcos alak szerint egyébként a főváros jó pár ingatlanját akarta fű alatt, közvetítők révén értékesíteni. Főleg külföldi üzleti köröknek jutalékért cserébe – számoltak be róla az M1 Híradójában.

„Újabb gyanús ingatlanügy a fővárosban” – ezzel a címmel közölt cikket szombaton a Magyar Nemzet. A lap szerint a szóban forgó, egykori cserépgyári ingatlan a Bécsi út 343–357. szám alatti terület, amit a kerület korábbi vezetése idején négy különálló telekre bontottak szét. Ebből pedig kettőt a jelenlegi városvezetés regnálása idején adtak el.

Karácsony Gergely a héten egy Facebook-bejegyzésben Budapest korábbi vezetésére akarta hárítani a zavaros ügyekben a felelősséget, és azt írta az ingatlan értékesítésének előkészítése a Fidesz budapesti regnálása idején kezdődött.







Csakhogy a Magyar Nemzet kiderítette, hogy az eladások a 2019-es önkormányzati választások után kezdődtek.

A kisebb, négyezer négyzetméteres terület értékesítéséről 2020-ban jelent meg a pályázat, ezt aztán tavaly értékesítették, míg a nagyobb, ötvenháromezer négyzetméteres telek eladásáról szóló pályázat 2021-ben jelent meg, a telket pedig idén novemberben adták el.

Pénteken az ügyében Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője befolyással üzérkedés és hivatali visszaélés miatt tett feljelentést a rendőrségen.

Ez valószínűleg nem az első ilyen eset. A napokban éppen erről tett közzé videót Anonymus, ami szerint

a főváros jó pár ingatlanját akarta fű alatt, közvetítők révén értékesíteni. Főleg külföldi üzleti köröknek jutalékért cserébe.

A Városháza eladásáról is szivárogtató álarcos alak azt mondta: a főváros jópár ingatlanját akarta fű alatt értékesíteni. Például a Városházát. Erre pedig bizonyíték is van. Miközben a baloldali politikusok azt állítják, hogy semmiről nem tudtak és senkit nem ismernek az ügyben, az álarcos egy fotót mutatott be ennek cáfolataként. Ezen Gansperger Gyula baloldali üzletember látható Bajnai Gordon társaságában.

A képen Gansperger Gyula és Bajnai Gordon (Fotó: Facebook)

„Kérte, hogy vegyek részt egy rövid találkozón, a meghívást elfogadtam” – ezt már Bajnai Gordon írta a közösségi oldalán csütörtök este, miután a személye többször is előkerült a Városháza-ügyben. A volt miniszterelnök beismerte: idén nyáron valóban találkozott Gansperger Gyulával – akivel a közös fotó is napvilágot látott –, és azt is elismerte, hogy a találkozó egyik témája a budapesti Városháza volt.

Erre az írásra reagált pénteken ismét Anonymus: egy újabb rejtélyes hangfelvételt hozott nyilvánosságra.

A felvételen Bajnai Gordon mellett vélhetően Gansperger Gyula és egy ismeretlen férfi beszélget a Városháza-projektről. E szerint a felvétel szerint Bajnai Gordon lehet az, aki beismeri: a választások előtt rizikós lehet a városháza eladását nyilvánosságra hozni.

A felvételen pedig azt is megvitatják, mit profitálna az önkormányzat a projektből: „anyagilag is látják, hogy az önkormányzatnak ez érdemi bevételi forrás lehetne. És érdemi kiadáscsökkentés lehetne. Ha abból a régi számukra nagy épületből össze tudnánk húzódni egy modern, kisebb helyre”.

Az elmúlt időszakban szinte naponta jelentek meg újabb részletek a Városháza eladásával kapcsolatban. Karácsony Gergely nem indít vizsgálatot, a Nemzeti Nyomó Iroda azonban a Városháza botrányos ügyleteivel összefüggésben szerdán nyomozást rendelt el.

