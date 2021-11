Új szolgáltatás segíti az energetikai épületkorszerűsítéseket

Megosztás Tweet



Új lakossági honlap segíti az energetikai épületkorszerűsítéseket – közölték a szolgáltatás létrehozói az MTI-vel.

A RenoPont honlapját az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ vezette konzorcium azért hozta létre, hogy az energetikai felújításhoz szükséges műszaki, jogi, pénzügyi tudnivalókat egy helyről össze lehessen gyűjteni. Az oldal letölthető dokumentumokat, fogalomtárat, termékválasztási útmutatót tartalmaz, emellett ingyenes tanácsadásra időpontot is lehet rajta foglalni – írták.

A létrehozók várakozása szerint a RenoPont egyszerűsíti az energetikai korszerűsítések folyamatát, segíti a felújítani vágyókat a döntés meghozatalától a komplett kivitelezésig.







Mindez azért fontos, mert Magyarország végső energiafelhasználásának körülbelül egyharmadát a lakossági energiafogyasztás teszi ki, amelyet akár a felére is lehetne csökkenteni épületenergetikai felújításokkal. Magyarországon a lakások kétharmada, vagyis mintegy 3 millió ingatlan energiafelhasználás szempontjából korszerűtlen – indokolták a korszerűsítések támogatását. A közlemény szerint a felújítás a lakástulajdonosoknak azért is érdeke, mert amellett, hogy otthonuk komfortosabbá válik, értékesebb is lesz az ingatlanjuk.

A RenoPont szolgáltatásait hamarosan irodahálózatban is igénybe lehet venni. Szakmai partnerek, szervezetek, cégek, önkormányzatok megkeresését is várják, hogy minél szélesebb körben biztosíthassák a legjobb felújítási tervek megvalósulását – olvasható a közleményben.

A címlapfotó illusztráció.